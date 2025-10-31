Проект тольяттинского предпринимателя покоряет вендинговый рынок

84

Уникальные вендинговые аппараты, разработанные в Тольятти, готовятся к масштабному выходу на федеральный уровень. Проект предпринимателя Александра Богдана, получивший государственную поддержку, планирует в течение года установить свои кофейные и снековые автоматы более чем в 100 городах России и стран СНГ.

Идея, рожденная в стенах тольяттинского бизнес-инкубатора, перерастает в общероссийский проект. Компания «Ньювендинг» создала линейку уличных торговых автоматов, которые способны предложить потребителям свыше 100 видов горячих и холодных напитков, а также готовых блюд и других товаров. Как утверждает основатель проекта Александр Богдан, аналогов такому многофункциональному оборудованию на российском рынке сегодня нет.

Ключевую роль в реализации инновационной разработки сыграли меры государственной поддержки. На начальном этапе предприниматель воспользовался льготным займом от Гарантийного фонда Самарской области.

«Средства от ГФСО были направлены на закупку комплектующих, что позволило вести разработку и испытания прототипов. Эта поддержка помогла нам значительно ускорить разработки и создать конкурентный продукт», — рассказал Александр Богдан. Он также добавил, что для дальнейшего масштабирования производства компания планирует обратиться за помощью в Фонд развития промышленности.

В октябре свое уникальное оборудование предприниматель представил на ежегодном форуме «VendCamp-2025» в подмосковном Одинцово — ключевой площадке вендинговой индустрии России.

«Участие в VendCamp и членство в Союзе операторов торговых автоматов позволило построить диалог с крупнейшими игроками рынка, заключить соглашения о старте испытаний и дальнейшей закупке нашего оборудования членами союза», — подытожил разработчик.

Уже в ближайшие месяцы компания планирует произвести опытную партию аппаратов и начать отгрузки партнерам в России, Казахстане, Армении и Белоруссии. Параллельно ведется разработка моделей для помещений, что позволит использовать российское оборудование в самых разных локациях — от жилых комплексов и парков до аэропортов.

Реализация таких проектов, как «Ньювендинг», стала возможной благодаря комплексной поддержке бизнеса в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Развитие малого и среднего предпринимательства остается ключевым приоритетом для правительства Самарской области, обозначенным губернатором Вячеславом Федорищевым.

«Мы всегда готовы поддержать начинающих и действующих предпринимателей – в Самарской области есть инструменты, которые помогают быстро и успешно стартовать со своим проектом или масштабировать уже существующий бизнес. Приглашаем всех в центр «Мой бизнес», где предоставим комплексную консультацию и наиболее актуальные инструменты поддержки», — отметил зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Узнать о действующих мерах господдержки можно на портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров «Мой бизнес» региона.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.