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Предприятие из Утевки планирует за год удвоить объем переработки подсолнечника

28 октября 2022 13:26
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предприятие из Утевки планирует за год удвоить объем переработки подсолнечника

Предприятие пищевой промышленности – ООО «Нива» (Нефтегорский район) - проводит модернизацию производства и в следующем году планирует в двое увеличить количество выпускаемой продукции. На сегодняшний день за сутки предприятие принимает более 100 машин с подсолнечником – это около двух тысяч тонн, а перерабатывает 650 тонн.

Самарская область в этом году собрала рекордный урожай - 3,5 млн тонн зерна. О достижениях самарских аграриев Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал Президенту России Владимиру Путину. Небывалый валовой сбор зерна - лишь одно из подтверждений эффективного развития регионального АПК даже в условиях санкционного давления.

Не отстаёт от аграриев и пищевая промышленность, предприятия которой не только уверенно ведут работу по обеспечению продовольственной безопасности, но и увеличивают объёмы выпускаемой продукции по ряду позиций. Так, например, на заводе ООО «Нива» к сентябрю 2023 года благодаря модернизации производства планируется увеличить производительность маслопрессового цеха до 1200 тонн в сутки. 

Директор по развитию ООО «Нива» и собственник компании Александр Меженин рассказал, что на предприятии организован полный цикл переработки - от приемки, сушки и хранения подсолнечника до розлива бутилированного масла. География поставок подсолнечника - Самарская область и соседние регионы, это хозяйства в радиусе примерно 250 км, около 300 поставщиков. Завод принимает до 2 тыс. тонн подсолнечника в сутки и 650 тонн в сутки перерабатывает. Заводские мощности по хранению «семечек" составляют до 70 тыс. тонн единовременно. При этом на предприятии работают всего 250 человек.

Практически 100% заработанных средств предприятие тратит на дальнейшее развитие и модернизацию: только за последние 2 года был построен новый прессовый цех, была построена вторая экстракция на 200 тонн, запущен цех по розливу масла.

«Развитие - это единственный способ выжить, если мы не будем развиваться, то не останемся на рынке, - подчеркнул Александр Меженин. - Сейчас у нас идет реконструкция цеха рафинации и дезодорации. Ранее его производительность составляла 180 тонн в сутки, в течение 2 месяцев планируем вывести производство до 400 тонн готовой продукции. Кроме того, к сентябрю следующего года планируем увеличить переработку подсолнечника до 1200 тонн в сутки. Для пополнения оборотных средств, которые нам необходимы для создания запасов подсолнечника в пик сезона, используем льготные кредиты. Все это позволяет нам обеспечить ритмичную работу в течение всего года».

В этом году в регионе масличные культуры посеяли на площади 774 тысяч гектаров. По мнению первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгения Афанасьева, мощности по переработке масличных культур, расположенные в Самарской области, позволят переработать весь выращенный урожай. Кроме того, в регионе реализуются и инвестиционные проекты, направленные на увеличение объема перерабатываемых масличных культур.

«Урожай, который в этом году вырастили наши аграрии, мы точно переработаем и обеспечим подсолнечным маслом Самарскую область, сможем экспортировать масло за рубеж, продавать в другие регионы России, - подчеркнул Е.Афанасьев. - С вниманием, которое сегодня уделяется отрасли и со стороны федерального Правительства, и нашего Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, мы можем быть спокойны за аграриев и не волноваться о том, найдутся ли у них ресурсы, для того чтобы проводить весенние полевые работы».

 

 

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