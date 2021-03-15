Предприниматели Самары приняли участие в семинаре, посвящённом новым возможностям для выхода на экспорт

86

Начинающие и действующие предприниматели Самары приняли участие в бесплатном семинаре, посвящённом новым возможностям для выхода на экспорт. Организаторами мероприятия выступили Центр поддержки экспорта Самарской области и департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Национальные проекты реализуются по поручению Президента страны Владимира Путина. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно обозначал важность усиления работы правительства с предпринимательским сообществом.

Для успешного выхода на внешние рынки для предпринимателя важна образовательная подготовка и комплексная упаковка бизнеса: сертификация, патентование, перевод презентационных материалов, а также разработка системы экспортной логистики, решение юридических и таможенных вопросов и многое другое.

«Такие мероприятия позволяют предпринимателям найти ответы на интересующие их вопросы, разобраться с основами экспортной деятельности и начать делать первые шаги в освоении внешних рынков. Именно для этого в регионе действует Центр поддержки экспорта, где специалисты сопровождают начинающих экспортеров на всех этапах, вплоть до заключения первого экспортного контракта. Сегодня Центр начинает предоставлять комплексные услуги, в зависимости от задач, которые стоят перед бизнесом. Мы планируем, что в этом году при содействии Центра предприниматели заключат не менее 70 экспортных контрактов на общую сумму 2,3 млрд рублей», - рассказал о планах министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Директор регионального Центра поддержки экспорта Ольга Золотарева рассказала участникам семинара, что при выборе страны для экспорта не стоит руководствоваться только своими желаниями или персональными бизнес-целями. Важно изучить ёмкость рынка, уровень спроса на ваш продукт и сделать выводы. Руководитель ЦПЭ пригласила участников встречи активнее пользоваться услугами Центра. «Даже обладая актуальными знаниями о бизнесе и рынке, экспортёр не может знать всего. Это нормально, и в такой ситуации логично обращаться за помощью к специалистам. Центр поддержки экспорта — это центр компетенций», - отметила Ольга Золотарева.

Самарский предприниматель Андрей Субботин создает изделия из художественного стекла. Он принял участие в семинаре, поскольку рассматривает возможность экспорта производимой им продукции за рубеж и увеличения прибыльности бизнеса. «Изучив рынок, я понял, что моя продукция будет ценна и за рубежом. Но без поддержки выйти на экспорт сложно, не хватает времени и знаний порядка оформления документов и механизмов выхода на новый уровень. Хорошо, что предпринимателям могут оказать помощь в этой работе и подсказать, в каком направлении развиваться», - поделился выводами Андрей Субботин, передает пресс-служба облправительства.