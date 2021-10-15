Предприниматели региона смогут принять участие в международных бизнес-миссиях

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До конца года предприниматели Самарской области смогут принять участие в нескольких бизнес-миссиях в страны СНГ и ОАЭ. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил экспортно ориентированных предпринимателей к участию в них. Мероприятия состоятся в оффлайн-формате.

В Самарской области активно реализуются нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». По поручению Дмитрия Азарова в регионе формируется благоприятный деловой климат, создаются лучшие условия для развития предпринимательства.

Всего запланировано пять международных бизнес-миссий. В конце октября одна из них состоятся в Узбекистане для предприятий из сферы производства стройматериалов, автокомпонентов, электротехнического оборудования, другая - в Казахстане для предприятий пищевой отрасли.

В ноябре состоится аналогичные поездки в Азербайджан и Белоруссию. Предприятия медицинского кластера смогут стать участниками реверсной бизнес-миссии в ОАЭ, которая также состоится в ноябре.

«Мы создаем все возможности для региональных производителей товаров и услуг, готовых поставлять свою продукцию не только на внутренний рынок, но и за пределы страны. Организация бизнес-миссий – один из наиболее эффективных инструментов. Участники могут убедиться в наличии спроса на свою продукцию за рубежом, узнать о тонкостях экспортных поставок в эту страну, заключить экспортные контракты или достичь предварительных договоренностей с партнерами», - рассказал Дмитрий Богданов.

Для потенциальных и действующих экспортеров в регионе действует широкий спектр инструментов, направленных на освоение внешних рынков, поиск зарубежных партнеров, заключение экспортных контрактов.

В 2021 году областное минэкономразвития организовало 22 мероприятия с 14 странами. Это позволило 28 местным предприятиям узнать об особенностях вывода своей продукции на рынок конкретного государства.

Центр поддержки экспорта Самарской области ведет сбор запросов на участие в бизнес-миссиях 2022 года. «Бизнес-миссии - это самый прямой и целевой вариант не просто поиска партнера, а уже достижения договоренностей, - рассказала заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Самарской области Ольга Золотарева. - Обратитесь за услугой к нам в Центр, и мы поможем понять - насколько перспективна страна, куда планируется бизнес-миссия, для конкретного вида бизнеса, а также организуем участие в бизнес-миссии и встречу с потенциальными партнерами в принимающей стране».

Состав делегации на участие в бизнес-миссии формируется на основании поступивших заявок, которые принимаются по адресу электронной почты: info@rus63.com с указанием наименования организации, контактных данных специалиста для связи.

ЦПЭ готов помочь участникам бизнес-миссии в формировании коммерческого предложения, перечня потенциальных иностранных покупателей и организация проведения встреч, аренде помещения и оборудования, подготовке презентационных материалов (в электронном виде, по запросу предпринимателей), трансфере в регионе проведения, лингвистическом сопровождении, подготовке электронных макетов сувенирной продукции.

Дополнительную информацию о том, как получить господдержку и стать участником бизнес-миссии, можно уточнить в Центре поддержки экспорта: (846) 262 00 62, ул. Молодогвардейская, 211 (региональный центр «Мой бизнес»).

Фото: pixabay