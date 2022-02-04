Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей

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Гарантийный фонд Самарской области в 2021 году продолжал оказывать активную финансовую поддержку представителям малого и среднего бизнеса региона: в Фонде действовали новые программы для начинающих и действующих предпринимателей, представителей наиболее пострадавших отраслей экономики, социально-ориентированного бизнеса, а также самозанятых граждан.

Поддержка предпринимателей и создание комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса – одно из направлений Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона. «Прекрасно понимаю, что проблем еще очень много у бизнеса. Сейчас идет новая волна коронавирусной инфекции, рекордные показатели заболеваемости. Конечно, не просто приходится и трудовым коллективам, и каждому жителю Самарской области. Поэтому мы постоянно совершенствуем меры поддержки, ищем новые варианты, добавляем средств по мерам поддержки, которые были ранее предусмотрены», — подчеркнул Глава региона на встрече в режиме ВКС с победителями и финалистами регионального конкурса компаний «Достояние Губернии».

Одним из направлений работы Гарантийного фонда Самарской области является предоставление микрозаймов по льготным ставкам. В прошлом году общая сумма поддержки составила 524 млн рублей. Больше всего в Фонд обращались предприниматели из сферы обрабатывающей промышленности, а также оптовой и розничной торговли.

Предприниматель из Кинеля Владислав Сухоруков обращался за поддержкой ГФСО уже дважды. Средства он направил на развитие своего дела. «Благодаря помощи ГФСО и доступным кредитам мы можем радовать своих клиентов, открывать новые направления деятельности. Благодарим команду Фонда за труд, а региональное правительство - за поддержку, которая оказывается малому и среднему предпринимательству Самарской области», - отметил предприниматель.

В этом году в Фонде продолжается работа по программам, утвержденным в прошлом году. В частности, по трем из них предприниматели могут получить до 5 млн рублей, сроком до 2 лет. Ставка по этим финансовым продуктам не превышает 7,5%.

Для заемщиков, зарегистрированных и ведущих свою деятельность на территории моногорода, при реализации приоритетных проектов, ставка составляет 3,75%. Отдельные программы действуют для начинающих предпринимателей. Они, а также представители социально-ориентированного бизнеса могут оформить микрозайм на самых выгодных условиях, всего под 1% годовых.

В 2021 году Гарантийный фонд начал работать с самозанятыми гражданами. Они также могли получить средства на развитие своих проектов под 1%. Реализацию программы планируется продолжить, сейчас обсуждается вопрос о выделении дополнительного финансирования.

Одним из получателей поддержки стала музыкант Екатерина Ананьева. Льготные средства самозанятая направила на ремонт своей студии, где планирует обучать игре на музыкальных инструментах. «Сейчас мы завершаем ремонт: покрасили стены, заменили окно, установили стеллаж для музыкальных инструментов. На днях ожидаем поставку звукопоглощающих панелей. Благодаря поддержке Гарантийного фонда совсем скоро наша студия будет готова принимать ценителей музыки в своих обновленных стенах», - рассказала Екатерина.

Еще одним направлением работы Гарантийного фонда Самарской области является предоставление поручительств для получения банковских кредитов и банковских гарантий. За прошлый год в ГФСО общая сумма поручительств составила 515 млн рублей. Это позволило представителям малого и среднего бизнеса привлечь более 2,3 млрд рублей, что значительно превышает результаты 2020 года – тогда малый и средний бизнес региона при поддержке ГФСО привлек 1,8 млрд рублей. За поручительствами в Гарантийный фонд обращались предприятия обрабатывающей промышленности, оптовой торговли, а также предприятия в сфере строительства, недвижимости, сельского хозяйства, транспортировки и хранения.

Таким образом, общая сумма финансовой поддержки представителей МСП составила 2,9 млрд рублей, на 700 млн рублей больше, чем годом ранее.

Предприятия, получившие льготные средства, активно развиваются, осваивают новые направления деятельности, а также увеличивают число занятых – если в начале прошлого года этот показатель составлял 1788 человек, то в конце 2021-го число сотрудников, занятых у предпринимателей, возросло до 2137 человек.

«Мы постоянно расширяем инструменты поддержки бизнеса, упрощаем доступ к этим продуктам, в том числе – финансовым программам Гарантийного фонда. С 2022 года предусмотрели возможность подачи документов в электронном формате для тех, у кого есть усиленная электронно-цифровая подпись. Теперь предприниматели смогут приезжать в фонд только на подписание договора», - рассказал о нововведении министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По словам генерального директора Гарантийного фонда Самарской области Юлии Красиной, эта возможность теперь будет доступна для предпринимателей с ЭЦП в таких системах, как Сфера Курьер, Контур.Диадок, 1С-ЭДО.

Гарантийный фонд продолжает активную работу совместно с федеральным институтом развития - Корпорацией МСП - по предоставлению гарантийной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса для получения ими финансирования в банках. Общая сумма поручительств ГФСО в таких сделках составила 182,9 млн рублей, благодаря которым предприниматели смогли привлечь более 1 млрд рублей.