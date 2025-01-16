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Правительство запретит бизнесу навязывать населению такие дополнительные платные услуги

16 января 2025 12:12
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Правительство запретит бизнесу навязывать населению такие дополнительные платные услуги

Правительство запретит бизнесу навязывать населению такие дополнительные платные услуги как автоматическая страховка при покупке билетов, страховка при оказании банковских услуг, при оплате коммунальных услуг, работы консьержа, покупке машины, медицинских услуг при наличии у гражданина полиса ОМС и так далее. Об этом сообщают "Известия".

Госдума может принять законопроект в первом чтении уже 28 января.

В профильном комитете ГД отметили, что на инициативу кабмина уже поступают положительные отзывы из регионов. Например, в поддержку этого законопроекта уже отдали свои голоса заксобрания Нижегородской, Астраханской областей, Коми и Кабардино-Балкарии. Также поддержку данной инициативе выразил Центробанк, отметив, что противодействие навязыванию дополнительных платных услуг является важным приоритетом для регулятора.

"ЦБ концептуально поддерживает инициативы, направленные на противодействие практикам, когда продажа одного продукта (товара или услуги) обуславливается продажей другого", – сообщили в пресс-службе ЦБ.

Отмечается, что законопроект был внесен в Госдуму 4 декабря. В пояснительной записке сообщается, что решение проблемы навязывания дополнительных платных услуг потребителю имеет большое общественное и социальное значение, так как подобные действия часто основаны на манипулировании и угрозам гражданам, которые в случае отказа могут остаться без нужного для них товара, работ или услуг.

Согласно данным Роспотребнадзора, в законе "О защите прав потребителей" установлен запрет на навязывание дополнительных товаров и услуг при тех или иных покупках, а также установлена ответственность за подобные нарушения. Но эти нормы не останавливают бизнес, и масштабы недобросовестных практик только растут, отметила служба. Правительство разработало законопроект, конкретизирующий запрет для компаний, пояснили эксперты.

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