Поддержка службы занятости помогла сызранке открыть кондитерское производство

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Служба занятости Самарской области помогает безработным гражданам начать свое дело. Дарья Куликова из Сызрани обратилась в центр занятости населения весной этого года с идеей открыть собственное кондитерское производство. Страх перед первым шагом в предпринимательстве отступил, когда специалисты службы предложили всестороннюю поддержку в разработке бизнес-плана, рассказали обо всех мерах поддержки.

Подготовка к открытию заняла несколько месяцев. Дарья прошла курсы по кондитерскому делу, изучила технологии темперирования шоколада и приготовления классических десертов. Служба занятости помогла с оформлением документов и предоставила финансовую помощь в размере 100 рублей на закупку оборудования.

15 июля состоялось торжественное открытие мастерской сладостей «Вкус из твоего детства», которое собрало друзей, родных и первых клиентов. Витрина нового заведения сразу привлекла внимание прохожих разнообразием десертов: торты, фруктовые наборы в темперированном шоколаде, любимые с детства орешки с разными начинками и хрустящие вафельные трубочки с варёной сгущёнкой, которые пользуются особым спросом у жителей Сызрани.

Успех не заставил себя ждать. Местные жители оценили качество и оригинальность продукции. Дарья постоянно экспериментирует с новыми вкусами и формами подачи.

Мастерская сладостей Дарьи Куликовой – не просто точка продажи десертов, а настоящая кондитерская лаборатория, где создаются уникальные лакомства. Дарья поделилась, как поддержка службы занятости помогла ей воплотить мечту в реальность: «Бизнес-план, что мы разработали – очень выручает, работаю по нему. Спрос уже есть – место выбрали подходящее. Самое любимое лакомство у покупателей – трубочки со сгущенкой».

История Дарьи — яркий пример того, как государственная поддержка и личная инициатива могут привести к успеху в предпринимательстве. Ее путь вдохновляет других начинающих бизнесменов не бояться воплощать свои идеи в жизнь.

«В качестве меры поддержки мы предоставляем единовременную денежную помощь на приобретение техники и оборудования в размере 100 тысяч рублей, оказываем сопровождение на всех этапах», - рассказала заместитель руководителя территориального центра занятости населения г.о. Сызрань и м.р. Сызранский Юлия Шпанова.

Фото – Минтруд Самарской области