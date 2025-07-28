Поддержка службы занятости помогла сызранке открыть кондитерское производство

Я нашел ошибку
Главные новости:
«О времени и реке»: пешеходная экскурсия музея Алабина
«О времени и реке»: пешеходная экскурсия музея Алабина
Обычно печень долго не сообщает о своем заболевании, а таких насчитывается более 50 разновидностей.
Самарский врач рассказала, что может навредить здоровью печени
Родители Марат и Гульназ вместе с детьми и дедушкой Ниязом дружно занимаются бегом, плаванием, ходят на лыжах, отжимаются.
«Самая спортивная семья России»: в номинации «Семейные чемпионы» третье место заняла семья из Тольятти
Возбуждено уголовное дело.
В Сызрани у мужчины полицейские изъяли порядка 140 граммов канабиса
Водитель госпитализирован с места ДТП.
В Ставропольском районе на автодороге «Обход Тольятти» LADA Kalina  врезалась в дорожное ограждение
Выявлено свыше 1200 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Поверив лженалоговику, 86-летняя жительница Самарской области лишилась 450 000 рублей
Поверив лженалоговику, 86-летняя жительница Самарской области лишилась 450 000 рублей
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.55
0.69
EUR 93.35
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском Сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир
В Самаре в Сквере Рязанова пройдет игровая программа «Часики от мастера Соломона»
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия РФ
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Поддержка службы занятости помогла сызранке открыть кондитерское производство

28 июля 2025 11:39
142
Поддержка службы занятости помогла сызранке открыть кондитерское производство

Служба занятости Самарской области помогает безработным гражданам начать свое дело. Дарья Куликова из Сызрани обратилась в центр занятости населения весной этого года с идеей открыть собственное кондитерское производство. Страх перед первым шагом в предпринимательстве отступил, когда специалисты службы предложили всестороннюю поддержку в разработке бизнес-плана, рассказали обо всех мерах поддержки.

Подготовка к открытию заняла несколько месяцев. Дарья прошла курсы по кондитерскому делу, изучила технологии темперирования шоколада и приготовления классических десертов. Служба занятости помогла с оформлением документов и предоставила финансовую помощь в размере 100 рублей на закупку оборудования.

15 июля состоялось торжественное открытие мастерской сладостей «Вкус из твоего детства», которое собрало друзей, родных и первых клиентов. Витрина нового заведения сразу привлекла внимание прохожих разнообразием десертов: торты, фруктовые наборы в темперированном шоколаде, любимые с детства орешки с разными начинками и хрустящие вафельные трубочки с варёной сгущёнкой, которые пользуются особым спросом у жителей Сызрани.

Успех не заставил себя ждать. Местные жители оценили качество и оригинальность продукции. Дарья постоянно экспериментирует с новыми вкусами и формами подачи.

Мастерская сладостей Дарьи Куликовой – не просто точка продажи десертов, а настоящая кондитерская лаборатория, где создаются уникальные лакомства. Дарья поделилась, как поддержка службы занятости помогла ей воплотить мечту в реальность: «Бизнес-план, что мы разработали – очень выручает, работаю по нему. Спрос уже есть – место выбрали подходящее. Самое любимое лакомство у покупателей – трубочки со сгущенкой».

История Дарьи — яркий пример того, как государственная поддержка и личная инициатива могут привести к успеху в предпринимательстве. Ее путь вдохновляет других начинающих бизнесменов не бояться воплощать свои идеи в жизнь.

 «В качестве меры поддержки мы предоставляем единовременную денежную помощь на приобретение техники и оборудования в размере 100 тысяч рублей, оказываем сопровождение на всех этапах», - рассказала заместитель руководителя территориального центра занятости населения г.о. Сызрань и м.р. Сызранский Юлия Шпанова.

Фото – Минтруд Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
28 июля 2025  14:01
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
103
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
27 июля 2025  10:24
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
550
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
26 июля 2025  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
691
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
25 июля 2025  13:01
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
504
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
25 июля 2025  11:48
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
491
Весь список