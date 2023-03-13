Пельменная № 1 в Кинеле отличается особым форматом: по-домашнему вкусно и сытно

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Пельменная № 1 от остальных заведений общепита Кинеля отличается особым форматом. Здесь подают не итальянскую пиццу или японские суши, а то, что знакомо каждому русскому человеку. Румяные пироги, сочные расстегаи и курники – все с пылу с жару. То, что все это пользуется спросом, подтверждает первый юбилей столовой. На протяжении пяти лет она работает без нареканий, сообщает Агро-Информ 63.



– Мы изначально решили делать не ресторан или кафе, а обычную столовую из нашего советского детства. Чтобы все было доступно и вкусно, чтобы от нас все уходили сытые и довольные, – говорит предприниматель Светлана Романова.

Главное блюдо – сибирские пельмени. Процесс их лепки происходит у всех на виду. Свежие, без заморозки, сразу готовятся.



Сотрудники предприятия – как одна семья. У них нет посетителей или клиентов – есть гости, которых радушно привечают.



– У большинства мы уже знаем вкусовые пристрастия. С порога можем сказать, что будут заказывать. Стараемся не только вкусно накормить, но и доброжелательно встретить и обслужить, – делится сотрудница предприятия Татьяна Давыдова.

Фото: Агро-Информ 63