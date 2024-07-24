Общественный совет при минэке оценил работу с бизнесом в Самарской области

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На очередном заседании Общественного совета при министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области обсудили вопросы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также работу с инвесторами, выстроенную в регионе. В обсуждении приняли участие представители министерства, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также крупных бизнес-объединений региона.

«Нам очень важна обратная связь от предпринимателей, оценка той системной работы, которую мы ведем для создания комфортного делового климата в регионе. Мы активно привлекаем членов общественного совета к принятию значимых решений, связанных с внедрением новых инструментов поддержки, снижением административных барьеров и развитием Самарской области в целом», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

О действующих инструментах и услугах для начинающих и действующих предпринимателей, которые предоставляются на площадках центров «Мой бизнес» рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова. Особый акцент был сделан на грантовую поддержку бизнеса в сфере креативных индустрий. «В этом году мы впервые проведем конкурс грантов для бизнеса в таких творческих сферах, как кино, мода, гастрономия, изобразительное и визуальное искусство и многих других. В августе начнем принимать заявки. Победители смогут получить до 500 тысяч рублей на развитие своих проектов», - отметила Лариса Названова.

Еще одним востребованным инструментом работы с бизнесом стали ярмарки кооперации. Предприниматели здесь узнают о потребностях крупных предприятий в товарах и услугах и получают возможность стать их поставщиком.

О привлечении новых инвесторов в регион, сопровождении инвестпроектов и формировании инвестиционных предложений как ключевых задачах Агентства по привлечению инвестиций Самарской области рассказала заместитель руководителя организации Алена Лебедева. «Первым инвестиционным предложением этого года стало создание многофункциональных зон дорожного сервиса на автомобильной дороге «Обход Тольятти». Для этого мы проанализировали опыт коллег, сформировали предложение с конкретными земельными участками, мерами поддержки. На сегодня найдено два инвестора, готовимся к подписанию соглашения с ними», - подчеркнула Алена Лебедева.

По словам заместителя руководителя АПИ, когда у предпринимателя есть конкретное предложение, специалисты агентства занимаются подбором государственных и частных инвестиционных площадок. В 2023 году было обработано 44 таких заявки от потенциальных инвесторов, по каждой из них был подготовлен пул площадок, отвечающих запросам и критериям предпринимателей. По словам председателя Общественного совета Дмитрия Хилова, площадка общественного совета - это место для дискуссий и обсуждения любых предложений, выработки концепций и обсуждения новых направлений во взаимодействии бизнеса, власти и гражданского общества, которые могут быть реализованы. «На следующем заседании планируем обсудить архитектуру системы международного сотрудничества Самарской области, причем не только в контексте экспорта товаров. Нам важно сделать акцент на поддержку и развитие экспорта услуг: медицины, образования, культуры и креативных индустрий», - отметил он.

Напомним, что поддержка бизнеса реализуется в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области