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Обладателями грантов в размере до 500 000 рублей стали 97 региональных предпринимателей

10 ноября 2022 20:58
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Члены жюри оценивали перспективность и актуальность проектов, качество презентаций, а также направления, на которые участники планируют потратить средства грантов.

Молодые предприниматели до 25 лет и социально ориентированные предприятия стали победителями регионального конкурсного отбора и обладателями грантов в размере до 500 000 рублей. Итоги конкурса подвели в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области. Претендовать на финансовую поддержку могли субъекты МСП, зарегистрированные на территории региона, после прохождения специализированного обучения по акселерационной программе в центре «Мой бизнес».

В результате лидерами отбора стали 97 представителей малого и среднего предпринимательства Самарской области. Размер назначенной грантовой поддержки составил от 100 до 500 тысяч рублей. Потратить полученные субсидии бизнесмены смогут на развитие своего дела.

В финале регионального конкурса экспертное жюри познакомилось с проектами участников в формате очных презентаций от социальных предпринимателей и молодых бизнесменов. Члены жюри оценивали перспективность и актуальность проектов, качество презентаций, а также направления, на которые участники планируют потратить средства грантов.

Каждый участник конкурсного отбора получил свою сумму итоговых баллов — так сформировался рейтинг победителей. Полный список предпринимателей, которые получат грантовую поддержку в этом году, доступен по ссылке.

Теги: Акценты

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