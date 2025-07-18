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Объем закупок у самозанятых Самарской области за полгода превысил 100 млн рублей

18 июля 2025 14:52
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Объем закупок у самозанятых Самарской области за полгода превысил 100 млн рублей

За 6 месяцев 2025 года госкомпании закупили товары и услуги у самозанятых на 101,2 млн рублей. Это в два раза больше, чем годом ранее. За аналогичный период 2024 года объем закупок составил чуть больше 50 млн рублей. Показатели за полугодие озвучили в Корпорации МСП.

«Сегодня свое дело в статусе самозанятого в Самарской области развивают более 320 тысяч человек. Начинающим предпринимателям доступна широкая палитра инструментов поддержки, доступно участие в закупках, наравне с субъектами МСП. И многие успешно пользуются созданными возможностями. Суммарный доход самозанятых нашего региона за время действия налогового режима, начиная с 2020 года, уже превысил 132 млрд рублей», - пояснил зампред правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

Больше всего госкомпании закупили услуг финансового посредничества и страхования, рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка, профессиональных, научных и технических услуг, услуг в области творчества, искусства и развлечений и услуг по ремонту и монтажу машин и оборудования.

На одной из встреч с представителями бизнес-сообщества губернатор Вячеслав Федорищев отмечал необходимость всесторонней поддержки самозанятых производителей и, в том числе, организации дополнительных каналов сбыта их продукции. Для этой категории предпринимателей действуют образовательные курсы, льготные микрозаймы, инструменты по продвижению и многое другое. Самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что субъекты МСП.

«Распространение на самозанятых преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса при участии в госзакупках, упростило их участие в этих процедурах и привлекает все больше предпринимателей. Мы видим рост как объемов таких закупок в денежном выражении, так и числа самозанятых-поставщиков», – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Поддержка самозанятых реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

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