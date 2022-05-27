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На форуме «Мой бизнес 63» наградили активных предпринимателей Самарской области

27 мая 2022 17:52
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В Самарской области развитию малого и среднего бизнеса уделяется пристальное внимание.

Сегодня, 27 мая, на площадке форума «Мой бизнес 63» состоялась церемония награждения предпринимателей с активной жизненной позицией, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие губернии.

В Самарской области развитию малого и среднего бизнеса уделяется пристальное внимание. В нынешних условиях, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, в регионе ведется постоянный мониторинг ситуации на предприятиях и, при необходимости, оказывается вся необходимая поддержка.

«Конечно, всем предпринимателям сейчас нелегко. Едва преодолев негативные последствия пандемии COVID-19, вы столкнулись с еще более серьезными вызовами, требующими от вас максимальной мобилизации, высочайшей самоотдачи и работоспособности. Хочу искренне поблагодарить вас за трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей, преданность делу, глубокое понимание социальной ответственности бизнеса», — подчеркнул Глава региона в своем поздравлении ко Дню российского предпринимателя.

В этом году на площадке форума наградами Губернатора Самарской области, почетными грамотами, благодарственными письмами были отмечены более 50 представителей бизнеса и сотрудников региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства из Самары, Тольятти, Чапаевска, а также Ставропольского, Волжского, Богатовского, Исаклинского и других районов.

Они ведут деятельность в самых разных сферах: производства пищевой продукции, автокомпонентов, деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, спортивно-оздоровительных центров, а также предоставления услуг в сфере медицины, красоты и здоровья, консалтинга и др.

«Ценность и сила малого и среднего предпринимательства состоит в том, что в самых неопределенных условиях, быстро меняющемся мире они способны быстрее других приспосабливаться к текущей ситуации, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Всегда вызовы и сложности дают новые возможности, и выигрывает тот, кто быстрее изучит новые инструменты, контакты, приобретет новых партнеров. Конечно, есть определенные сложности, связанные с несправедливыми санкциями в отношении нашей страны, но мы также видим, как быстро и активно наши предприятия адаптируются, меняют поставщиков. И иногда это бывает даже выгоднее, чем было раньше. Последние три месяца совместно с федеральными коллегами мы посвятили разработке набора беспрецедентных мер поддержки, позволяющих строить и малым, и крупным предприятиям стратегические планы по развитию. И наш форум призван помочь предпринимателям изучить новые меры поддержки, новые ниши, познакомиться между собой и предложить свои услуги коллегам».

Одним из предпринимателей, получивших награду, стал основатель сети пекарен «БИКО» Эдуард Бикоев. Сегодня в регионе работает 50 торговых точек предприятия, гастроном и столовая. Однако предприниматель не останавливается на достигнутом и осваивает новые регионы.

«Благодаря министерству экономического развития Самарской области, региональному Гарантийному фонду и моим коллегам из «Опоры России» мы начали осваивать Московскую область и Санкт-Петербург – открыли там торговые точки, производственные базы. В своем производстве мы используем исключительно российские ингредиенты, продукцию местных сельхозпроизводителей. Сейчас переходим и на российское тепловое и холодильное оборудование, что поможет нам и в дальнейшем стабильно работать и развиваться», — отметил Эдуард Бикоев.

Форум «Мой бизнес 63» стартовал 26 мая и в течение следующих дней (с 26 мая по 2 июня) предпринимателей региона ожидает насыщенная, полезная программа. Событие проходит в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Заявки на участие в форуме подали более 1000 предпринимателей региона.

Присоединиться к событию и подать заявку можно на сайте.

 

Фото:   правительство СО

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