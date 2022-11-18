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На Ferma_redberry в поселке Самарский приступили к сбору земляники. Вместо земли здесь агровата, вместо грядки – стеллаж, а солнце заменяют лампочки. Но ягода ничуть не уступает своей сопернице с полей, такая же крупная, сочная и вкусная.

Сезон на сити-ферме начинается в сентябре и длится до поздней весны. Ремонтантный сорт садовой земляники «фурор», который выращивают здесь, считается одним из самых продуктивных. За зиму он дает несколько урожаев.



– Недавно мы собрали первые три килограмма земляники. В ноябре ожидаем высокую волну созревания ягод и надеемся, что она продлится до самого Нового года. Потом у растений будет небольшой отдых и спад плодоношения. Уверен, что с куста будем собирать по 100 граммов за один период, – рассказывает владелец мини-плантации Александр Клементьев.



На Ferma_redberry выращивают 500 корней ремонтантной земляники. В прошлом году урожай достиг полтонны. В этом ожидается не меньший результат. Реализация продукции начнется буквально на днях.

Фото: пресс-служба правительства СО