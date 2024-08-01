"Мой бизнес" объявил о новом старте набора заявок на маркеты в Струковском саду

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Ярмарка будет идти сразу 4 дня - 10, 11, 24 и 25 августа - выбирайте, какой удобнее для вас, и подавайте заявку.



Маркет - отличный способ рассказать о своем проекте, совершить прямые продажи и найти новых клиентов. Приглашаем к участию, если вы:

- являетесь самозанятым, зарегистрированным в Самарской области;

- производите интерьерную и сувенирную продукцию, одежду; аксессуары, украшения, товары для красоты и здоровья;

- имеете достаточное количество продукции для продажи в течение дня.



Все заявки пройдут предварительный отбор. Напомним, что приоритет отдается самозанятым, которые ранее в 2024 году не участвовали в ярмарках.



Время работы площадки: с 11:00 до 20:00.

Фото: пресс-служба правительства СО