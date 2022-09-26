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«Мой бизнес»: для самозанятых региона проведут обучающие курсы по созданию одежды

26 сентября 2022 21:13
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Участие в двухдневном интенсиве для тех, кто зарегистрирован на территории Самарской области, бесплатное.

«Создание одежды: от идеи до серийного производства» — новый обучающий курс для самозанятых региона.

28-29 сентября самозанятые региона, которые занимаются производством одежды и предметов гардероба, проведут на специализированном обучающем курсе от центра «Мой бизнес». Участие в двухдневном интенсиве для тех, кто зарегистрирован на территории Самарской области, бесплатное.

В курс вошли четыре мастер-класса от практиков — успешных предпринимателей, развивающих свои проекты по производству и пошиву одежды, а также от специалистов в сфере маркетинга и продвижения товаров и услуг. Все занятия будут проходить в вечернее время в удобном онлайн-формате.

Участники обучения узнают:
— Как грамотно выстраивать отношения с поставщиками
— Где искать и закупать материалы и фурнитуру
— Как создаются авторские коллекции
— Как влияет личный бренд на продвижение продукции. Кроме того, отдельный вебинар будет посвящен теме создания «продающего» визуала в социальных сетях, что особенно важно для такой категории товаров, как одежда и аксессуары.

Зарегистрируйтесь для участия в программе — https://fashion.mybiz63.ru/

 

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