Инноваторам Самары рассказали о действующих мерах поддержки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Все дизайн-проекты дворовых пространств формируются при активном участии самарцев.
В Самаре стартовало благоустройство дворовых территорий
Задача видеоаналитики в данном проекте – мониторинг и контроль использования сотрудниками заказчика средств индивидуальной защиты (касок, спецодежды и перчаток).
Оператор билайн бизнес внедрил систему интеллектуальной видеоаналитики на объектах «Оренбургнефти»
При этом количество предложений идёт на спад.
Цены на вторичку перестали расти — Домклик Сбербанка
24 апреля с заключительной концертной программой в рамках Фестиваля «Веснушка – 2023» выступили студенты Самарского областного училища культуры.
Завершены концертные программы "Веснушки - 2023"
В соревнованиях приняли участие 24 команды, представляющие предприятия, организации и учреждения Самарской области.
В СК «Маяк» состоялся фестиваль физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди трудовых коллективов
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.
Когда сотовая связь ослабевает, Wi-Fi помогает
Он доступен при покупке и продаже недвижимости за свои средства, то есть без ипотеки.
Выгодно и удобно: Сбер запустил сервис «Регистрация и расчёты» для сделок с жильём без ипотеки
На площади Славы в Самаре состоялся парад с участием 400 курсантов военно-учебного центра вуза.
Самарский политех отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.22
EUR 89.46
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский политех отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры
В Самаре состоится встреча с писателем, драматургом, общественным деятелем Юрием Поляковым
Форматы проведения акции «Бессмертный полк - 2023» в Самарской области обсудят на пресс-конференции
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Инноваторам Самары рассказали о действующих мерах поддержки

25 апреля 2023 12:16
181
Инноваторам Самары рассказали о действующих мерах поддержки

В Самарской области проходят Дни инноватора, посвященные знакомству бизнес-сообщества региона с доступными мерами поддержки инновационного предпринимательства.

Серия мероприятий стартовала 22 апреля, в региональном центре «Мой бизнес» с весеннего марафона генерации бизнес-идей от команды StartupSamara. Участники смогли не только определить идею для создания своего дела, но и научиться подбирать команду, оценивать объемы рынка, а также узнать, где брать ресурсы для успешного старта.

В понедельник, 24 апреля на площадке регионального Дома предпринимателя День инноватора прошел для самарских представителей технологического и инновационного бизнеса.

Организаторами события выступают министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ «ЦИК СО», управляющая компания технопарка «Жигулевская долина».

Впервые подобный формат общения с инноваторами региона был апробирован в 2022 году. В 2023 году мероприятие проводится по обновленной схеме, последовательно в трех городах области – Самаре, Сызрани и Тольятти. В течение дня предприниматели могут из первых рук получить исчерпывающую информацию о федеральных и региональных мерах поддержки.

Спикеры мероприятия – представители региональных и федеральных институтов поддержки: Фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства по технологическому развитию, Российского Фонда развития информационных технологий, Инновационного фонда Самарской области, центра Sturtup Samara и технопарка «Жигулевская долина».

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Самарской области создаются все условия для развития бизнеса, для успешного старта в любой сфере, в том числе – высокотехнологичных и инновационных компаний. Формирование комфортного делового климата в регионе – одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

«Мы регулярно проводим встречи с бизнес-сообществом, чтобы в живом диалоге рассказать о новых мерах поддержки, ответить на все волнующие предпринимателей вопросы. И такой формат очень востребован, он позволяет нам слушать и слышать бизнес, а самим предпринимателям – быть в курсе всех нововведений и возможностей, созданных на региональном и федеральном уровнях, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов– В регионе особое внимание уделяется инновационным предприятиям и важно, чтобы они знали об инструментах, которые помогут им динамично развиваться и выводить свои продукты на рынок».

Руководитель Департамента регионального развития Фонда «Сколково» Юрий Сибирский отметил, что Самарская область является одним из лидеров поддержки инноваторов в стране: «Технопарк «Жигулевская долина» – в топе операторов Фонда «Сколково» и рейтинга технопарков страны, что характеризует работу всей инновационной системы региона. Мы второй год подряд принимаем участие в этом мероприятии, чтобы еще больше предпринимателей были проинформированы и воспользовались мерами поддержки, которые представляет «Сколково» и в целом группа ВЭБ. Это и сет налоговых преференций, и разнообразные гранты, и сервисы».

Участники Дня инноватора в Самаре узнали о конкурсах, грантах и об особенностях подачи заявки на них, о механизме сотрудничества с индустриальными партнёрами, о специальных программах поддержки IT-компаний и инжиниринговых центров, о возмещении инвестиций в университетские стартапы, о преимуществах статуса резидента Фонда «Сколково» и «Жигулевской долины». Эксперты отвечали на вопросы участников, консультировали и делились опытом.

«Дни инноватора – это прежде всего прямой контакт непосредственно в трех крупнейший городах региона: Самара, Тольятти, Сызрань, с технологическими предпринимателями и теми, кто только думает о технологиях, – отметил директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко. – В прошлом году этот формат был пробным и оказался востребованным. Сейчас мы будем наращивать количество таких встреч и число городов-участников».

26 апреля День инноватора пройдет в Сызрани (ул. Советская, 45, Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани), а 27 апреля – в Тольятти (Южное шоссе, 165, «Жигулёвская долина»). Участие в мероприятие бесплатное. Узнать подробности можно на сайте dolinatlt.ru.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России
25 апреля 2023  13:30
Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России
138
На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации
25 апреля 2023  13:19
На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации
311
В Самаре на Радоницу организованы перевозки населения к городским кладбищам
25 апреля 2023  09:40
В Самаре на Радоницу организованы перевозки населения к городским кладбищам
193
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
24 апреля 2023  12:43
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
440
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
24 апреля 2023  12:27
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
354
Весь список