Инноваторам Самары рассказали о действующих мерах поддержки

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В Самарской области проходят Дни инноватора, посвященные знакомству бизнес-сообщества региона с доступными мерами поддержки инновационного предпринимательства.

Серия мероприятий стартовала 22 апреля, в региональном центре «Мой бизнес» с весеннего марафона генерации бизнес-идей от команды StartupSamara. Участники смогли не только определить идею для создания своего дела, но и научиться подбирать команду, оценивать объемы рынка, а также узнать, где брать ресурсы для успешного старта.

В понедельник, 24 апреля на площадке регионального Дома предпринимателя День инноватора прошел для самарских представителей технологического и инновационного бизнеса.

Организаторами события выступают министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ «ЦИК СО», управляющая компания технопарка «Жигулевская долина».

Впервые подобный формат общения с инноваторами региона был апробирован в 2022 году. В 2023 году мероприятие проводится по обновленной схеме, последовательно в трех городах области – Самаре, Сызрани и Тольятти. В течение дня предприниматели могут из первых рук получить исчерпывающую информацию о федеральных и региональных мерах поддержки.

Спикеры мероприятия – представители региональных и федеральных институтов поддержки: Фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства по технологическому развитию, Российского Фонда развития информационных технологий, Инновационного фонда Самарской области, центра Sturtup Samara и технопарка «Жигулевская долина».

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Самарской области создаются все условия для развития бизнеса, для успешного старта в любой сфере, в том числе – высокотехнологичных и инновационных компаний. Формирование комфортного делового климата в регионе – одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

«Мы регулярно проводим встречи с бизнес-сообществом, чтобы в живом диалоге рассказать о новых мерах поддержки, ответить на все волнующие предпринимателей вопросы. И такой формат очень востребован, он позволяет нам слушать и слышать бизнес, а самим предпринимателям – быть в курсе всех нововведений и возможностей, созданных на региональном и федеральном уровнях, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – В регионе особое внимание уделяется инновационным предприятиям и важно, чтобы они знали об инструментах, которые помогут им динамично развиваться и выводить свои продукты на рынок».

Руководитель Департамента регионального развития Фонда «Сколково» Юрий Сибирский отметил, что Самарская область является одним из лидеров поддержки инноваторов в стране: «Технопарк «Жигулевская долина» – в топе операторов Фонда «Сколково» и рейтинга технопарков страны, что характеризует работу всей инновационной системы региона. Мы второй год подряд принимаем участие в этом мероприятии, чтобы еще больше предпринимателей были проинформированы и воспользовались мерами поддержки, которые представляет «Сколково» и в целом группа ВЭБ. Это и сет налоговых преференций, и разнообразные гранты, и сервисы».

Участники Дня инноватора в Самаре узнали о конкурсах, грантах и об особенностях подачи заявки на них, о механизме сотрудничества с индустриальными партнёрами, о специальных программах поддержки IT-компаний и инжиниринговых центров, о возмещении инвестиций в университетские стартапы, о преимуществах статуса резидента Фонда «Сколково» и «Жигулевской долины». Эксперты отвечали на вопросы участников, консультировали и делились опытом.

«Дни инноватора – это прежде всего прямой контакт непосредственно в трех крупнейший городах региона: Самара, Тольятти, Сызрань, с технологическими предпринимателями и теми, кто только думает о технологиях, – отметил директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко. – В прошлом году этот формат был пробным и оказался востребованным. Сейчас мы будем наращивать количество таких встреч и число городов-участников».

26 апреля День инноватора пройдет в Сызрани (ул. Советская, 45, Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани), а 27 апреля – в Тольятти (Южное шоссе, 165, «Жигулёвская долина»). Участие в мероприятие бесплатное. Узнать подробности можно на сайте dolinatlt.ru.