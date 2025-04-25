Главная бизнес-площадка губернии: региональный центр «Мой бизнес» отмечает четырехлетие

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Региональный центр «Мой бизнес» - единое окно оказания государственной поддержки для жителей со всей области - работает в Самаре уже четыре года. В Доме Предпринимателя представлены все организации и структуры, оказывающие услуги для бизнеса, самозанятых, а также тех, кто только планирует начать свое дело.

Сегодня сеть центров «Мой бизнес» Самарской области насчитывает 11 площадок – они работают в каждом городском округе. Потенциальные и действующие предприниматели могут выбрать ближайший центр и обратиться со своими вопросами по открытию своего дела, развитию, продвижению, финансовой поддержке, выходу на экспорт и другим вопросам.

«Сегодня более 40% самарцев, занятых в экономике, трудятся в секторе малого и среднего бизнеса. Центры «Мой бизнес» стали настоящими помощниками для предпринимателей, где каждый в режиме «одного окна» сможет решить вопросы с подбором инструментов господдержки, получением самых разных услуг, направленных на рост и развитие бизнеса. В областной столице работает региональный центр «Мой бизнес», который координирует общую работу и, в том числе, в его стенах работает вся инфраструктура поддержки предпринимательства», - подчеркнул врио заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров.

За 4 года работы центром «Мой бизнес» оказано более 144 тысяч услуг для предпринимателей, поддержку получили около 28 тысяч субъектов МСП и более 12 тысяч самозанятых и физических лиц. Было проведено более 500 выставочных мероприятий и 11 крупных форумов.

Предприниматели активно пользуются финансовыми инструментами: Гарантийный фонд Самарской области помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь более 15,8 млрд. рублей на развитие, благодаря льготным финансовым продуктам: микрозаймам и поручительствам. Кроме того, предприниматели активно осваивают внешние рынки: при содействии Центра поддержки экспорта субъекты МСП заключили 479 экспортных контрактов на сумму 23,8 млрд. рублей.

«Рад поздравить большой и эффективный коллектив Центра «Мой Бизнес» с днем создания! «Мой бизнес» - это не просто организация, оказывающая поддержку предпринимателям региона, это надежный партнер, друг, коллега и соратник! Благодарим за вашу поддержку и сопричастность к нашим победам, достижениям. Мы развиваемся вместе», - подчеркнул директор «ТПК Брик» Игорь Петров.

В региональном центре «Мой бизнес» помимо консультаций и подачи заявок на получение мер господдержки, доступны льготные рабочие места в коворкинге, а также льготная аренда переговорных комнат и залов для проведения лекций и семинаров. Проводятся бизнес-мероприятия, регулярные встречи власти и бизнеса.

«Благодарю центр «Мой бизнес» за активную помощь на моем предпринимательском пути! Маркеты, образовательные программы, грант - всё это дало рост бренда за последний год и статус «Прорыв года». Благодарю сотрудников центра, кто лично помогает и поддерживает меня», - рассказала художник, дизайнер, основатель бренда «Yanik-art» Яна Кузнецова.

Для удобства предпринимателей в Самарской области действует единый портал господдержки mybiz63.ru, где можно получить всю информацию о предстоящих мероприятиях, инструментах поддержки и возможностях, созданных в регионе для предпринимательского сообщества. Кроме того, работает «горячая линия» для бизнеса по тел. 8-800-300-63-63.

Фото – Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области