Гарантийный фонд Самарской области помог бизнесу региона привлечь более 770 млн рублей в 2022 году

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На сегодня институт развития предпринимательства предоставил малому и среднему бизнесу 155 микрозаймов на сумму 457,58 млн. рублей.

Фонд также заключил 12 договоров поручительства на 51,5 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредиты на общую сумму 315,7 млн. рублей. Таким образом, ГФСО в 2022 году помог предпринимателям региона привлечь более 770 млн рублей.



«По поручению губернатора Дмитрия Азарова мы докапитализировали ГФСО из бюджета региона более чем на 500 млн рублей. Это позволило в текущих условиях не повышать ставки и предоставлять займы под максимально низкий процент - до 5,6% годовых, - рассказал Дмитрий Богданов. – Ежегодно мы совершенствуем процедуру предоставления услуг фонда, упрощаем доступ к финансовым продуктам. Так, например, с 2022 года мы предусмотрели возможность подачи документов в электронном формате для тех, у кого есть усиленная электронно-цифровая подпись», - пояснил министр.