Дмитрий Азаров провел совещание по улучшению условий для ведения бизнеса в регионе

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В четверг, 1 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание с участием представителей предпринимательского сообщества региона и контрольно-надзорных органов. Стороны обсудили меры по упрощению процедур ведения предпринимательской деятельности и повышению инвестиционной привлекательности губернии.

Дмитрий Азаров, начиная совещание, отметил важность работы по созданию в регионе условий для ведения бизнеса, комфортного делового климата, дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности. Это напрямую связано с развитием губернии и благосостоянием жителей.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал необходимость убрать преграды, которые мешают бизнесу набирать силу, расширяться. На протяжении последних лет мы планомерно работаем над решением этой задачи, — сказал губернатор. – Мы идем навстречу бизнесу, предоставляем ему льготы и преференции, проводим профилактические мероприятия, направленные на снижение возможных рисков. В комплексе с другими мерами по улучшению состояния инвестиционного климата это приводит к значимым результатам даже в период острого санкционного давления, что тем более важно. Правительством Российской Федерации установлен мораторий на проведение плановых проверок предпринимателей именно с целью сохранения высокого уровня деловой активности, создания новых производств и рабочих мест. Общей тенденцией является сокращение количества проверок субъектов предпринимательской деятельности и увеличение числа профилактическим мероприятий».

Вместе с тем, отметил губернатор, необходимо стремиться к дальнейшему снижению административного давления на бизнес.

«Безусловно, деятельность контрольно-надзорных органов направлена на поддержания высокого уровня жизни населения. При этом мы не должны ставить бизнес нашего региона в сложные условия. Наша цель – соблюсти интересы всех заинтересованных сторон. И в достижении этой цели нам есть еще над чем работать, — сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам совещания. — Рассчитываю, что именно так мы работу будем строить, понимая, что в нынешних условиях тем более важно укрепление и развитие экономики, реализация масштабных проектов на территории нашего региона».

Одним из критериев оценки климата для ведения бизнеса в субъектах РФ является всероссийский индекс «Административное давление». Это сводный анализ количества и результатов всех контрольно-надзорных мероприятий в регионах в отношении предпринимателей со стороны различных ведомств (Ростехнадзор, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Роструд и другие). Он ежегодно формируется институтом уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей совместно с Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина. С 2021 года показатели индекса включены в структуру Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко рассказал о том, как формируется индекс, и о проводимых совместно с контрольно-надзорными органами мероприятиях.

«Мы приглашали к обсуждению эксперта Института экономики роста имени Столыпина, который непосредственно занимается подсчетом индекса. Проводили анализ данных органов контроля за 6, 9 и 11 месяцев 2023 года, данных единого реестра контрольно-надзорных мероприятий, а также практик регионов-лидеров, — сообщил Эдуард Харченко. — Кроме того, с каждым органом контроля были проведены встречи для обсуждения представляемых данных и выработкой рекомендаций».

Эдуард Харченко обратил внимание органов контроля на необходимость приоритетного применения предупреждения в качестве наказания, ориентированности проверяющих ведомств на профилактику нарушений.

«Безусловно, мы отмечаем рост профилактических мероприятий и снижение контрольно-надзорных мероприятий, однако данное направление необходимо усиливать ежегодно», — отметил Эдуард Харченко.

В ходе совещания руководители контрольно-надзорных органов рассказали о том, как ими выстроена работа с субъектами предпринимательства, озвучили предложения по вопросам взаимодействия с бизнес-сообществом.

Так, прокурор Самарской области Сергей Берижицкий подчеркнул важность деятельности контрольно-надзорных органов, которая направлена на обеспечение безопасности государства, общества и граждан. «Поэтому все должно быть, безусловно, разумно и направлено не только на обеспечение интересов бизнеса, но и защиту интересов граждан, общество», — сказал Сергей Берижицкий.

И.о.руководителя Средне-Поволжского управлении Ростехнадзора Евгений Васильев в своем выступлении отметил важность усилении профилактических мероприятий, но подчеркнул необходимость соблюдения поднадзорными организациями требований промышленной безопасности.

«Ключевыми показателями, по которым оценивается работа нашего управления и ведомства в целом, – это уровень аварийности и травматизма. В связи с чем, первоочередной задачей управления является снижение уровня аварийности и травматизма на опасных производственных объектах, но для достижения поставленных целей требуется неукоснительное соблюдение требований промышленной безопасности поднадзорными организациями, — сказал Евгений Васильев. — Считаю, что совместная добросовестная работа и применение профилактических мероприятий будет благоприятно влиять на снижение уровня количества аварий и травматизма на производстве, а также позволит создать тенденцию к снижению административного давления на поднадзорные предприятия».

Дмитрий Азаров отметил важность работы Средне-Поволжского управления Ростехнадзора по увеличению профилактических мероприятий, особенно при открытии новых производств.

«Здесь рассчитываю на вашу поддержку, упредительные мероприятия еще на начальной стадии реализации значимых для Самарской области инвестиционных проектов, производств, технологических линий, на этапе монтажа. Важно здесь работу наладить», — сказал губернатор.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова озвучила предложение о том, что составители индекса мог ли бы автоматизировать процесс сбора информации о деятельности контрольно-надзорных органов в регионах: не запрашивать ее у ведомств, а брать из открытой отчетности. Это, по мнению, Светланы Архиповой, позволит повысить прозрачность процедуры формирования индекса.

Дмитрий Азаров выразил готовность направить все конструктивные предложения, высказанные на совещании, в уполномоченные федеральные ведомства.

«Коллеги, благодарю вас за проводимую вами работу. Много нюансов в каждой сфере, в работе каждой службы. Главное, что мы должны видеть цель — ради чего это все происходит, чему мы способствуем. А это – развитие нашего региона, благополучие каждого гражданина», — резюмировал губернатор.