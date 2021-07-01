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Для поддержки малого бизнеса в регионе предпринимателям на "упрощенке" предоставят налоговые льготы 

1 июля 2021 18:18
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Члены областного правительства поддержали инициативу. В ближайшее время законопроект будет рассмотрен депутатами Самарской губернской думы. 

С инициативой в среду, 30 июня, на заседании областного правительства выступил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Чтобы поддержать малый бизнес и минимизировать риски для самого уязвимого сектора экономики, в министерстве предложили в 2021 и 2022 годах предоставить налоговые преференции предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения. 

«Малое и среднее предпринимательство – приоритетное направление развития экономики региона. Субъекты МСП предоставляют более 530 тысяч рабочих мест, - рассказал Дмитрий Богданов. - Большая часть малого бизнеса - это сфера торговли и сфера услуг, которые наиболее пострадали в период распространения новой коронавирусной инфекции и в случае введения новых ограничений в первую очередь понесут потери. В условиях начала третьей волны эта мера имеет особенно важное значение и является не только восстановительной для субъектов МСП после кризиса 2020 года, но и предупредительной в случае введения новых ограничительных мер». 

«Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - отмечал в своем Послании глава региона. 

На заседании были озвучены три направления работы по предоставлению налоговых льгот: поддержка субъектов МСП, пострадавших от последствий пандемии, стимулирование развития малого бизнеса в небольших населенных пунктах для снижения оттока населения и создания рабочих мест, также поддержка социально-ориентированного бизнеса. 

В министерстве предложили снизить ставку по УСН для определенных категорий предпринимателей в три раза. Это, в частности, бизнес из пострадавших отраслей, доходность которого снизилась на 20% и более по сравнению с результатами 2019 года. Льготы предлагается предоставить и новым предпринимателям, работающим на территории муниципальных образований с численностью населения до 5 тыс человек. Такие предприниматели не должны вести торговлю подакцизными товарами. 

На снижение ставки могут рассчитывать и представители социального бизнеса, деятельность которых направлена на снижение социальной напряженности и решение социальных вопросов. 

Члены областного правительства поддержали инициативу. В ближайшее время законопроект будет рассмотрен депутатами Самарской губернской думы. 

 

Фото из открытых источников

 

Теги: МСП налоговые льготы регион

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