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Чапаевский центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» с начала года оказал более 200 консультационных услуг

4 марта 2021 15:32
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В настоящее время в Самарской области центры «Мой бизнес» уже действуют в Самаре, Тольятти, Отрадном, Сызрани и Новокуйбышевске. 

В настоящее время в Самарской области центры «Мой бизнес» уже действуют в Самаре, Тольятти, Отрадном, Сызрани и Новокуйбышевске.  

Создание благоприятной деловой среды в регионе ведется по поручению Губернатора Дмитрия Азарова.  Эта работа ведется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного по поручению Президента России Владимира Путина.

В центрах «Мой бизнес» предприниматели могут получить услуги в режиме «единого окна». Специалисты помогут разобраться в вопросах налогообложения, сертификации товаров и услуг, оформлении заявок на получение кредитов и мер господдержки, проконсультируют по юридическим вопросам, окажут бухгалтерскую помощь. Будущим предпринимателям здесь подберут подходящую форму собственности и помогут с регистрацией. В центрах доступны услуги коворкинга, есть залы для переговоров и проведения лекций, семинаров, тренингов.

Создание центров «Мой бизнес» курирует региональное минэкономразвития во главе с Дмитрием Богдановым. 

«Теперь предприниматели Чапаевска могут получать на площадке Центра весь спектр услуг, узнавать самую актуальную информацию о мерах поддержки, действующих в регионе, - отметил министр. – Специалисты здесь помогут потенциальным предпринимателям, самозанятым, а также уже опытным представителям бизнеса по всем вопросам, касающимся ведения предпринимательской деятельности. В скором времени в чапаевском «Доме предпринимателя» будет открыто окно МФЦ, что еще больше упростит регистрационные и многие другие процедуры», - рассказал Дмитрий Богданов. 

Центр «Мой бизнес» в Чапаевске действует с декабря 2020 года. По словам руководителя центра Алены Кирияновой, он становится точкой притяжения действующих предпринимателей, а также тех горожан, которые еще только готовятся сделать первые шаги в бизнесе. 

«Только за последние два дня за помощью в регистрации своего дела к нам обратились 9 человек. Всего с начала 2021 года специалисты центра в режиме «одного окна» оказали 201 консультационную услугу. Предприниматели приходят, чтобы сдать налоговые декларации, необходимую отчетность в пенсионный фонд, фонд социального страхования, органы статистики. Кроме того, мы помогаем предпринимателям принять участие в экономической переписи, которая сейчас проходит по всей стране, - рассказала руководитель центра. - Консультируем и самозанятых граждан - в этом году мы отмечаем большой приток горожан, решивших получить статус плательщика налога на профессиональный доход: если в 2020 году в Чапаевске было зарегистрировано 689 самозанятых, то на 1 марта 2021 года мы уже фиксируем 130 пользователей специального налогового режима», - добавила Алена Кириянова. 

Предприниматель Чапаевска Наталья Бахарева уже стала постоянным клиентом центра. Она признается, что раньше пользовалась аналогичными услугами в коммерческих структурах. Теперь, на площадке Центра, она получает их бесплатно, что позволяет существенно экономить. 

«Центр «Мой бизнес» стал для всех предпринимателей Чапаевска большим подспорьем. Сотрудники центра не только грамотно консультируют, но и напоминают о необходимости сдачи отчетности», - подчеркнула Наталья Бахарева. 

Помимо центров «Мой бизнес» в Самарской области для представителей малого и среднего предпринимательства в регионе действует сайт mybiz63.ru и «горячая линия» 8-800-300-63-63, где представители бизнеса могут получить всю необходимую информацию о мерах поддержки и любых вопросах, связанных с ведением своего дела, передает пресс-служба облправительства. 

 

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