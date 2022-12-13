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Более 1700 предпринимателей Самарской области приняли участие в итоговом бизнес-форуме

13 декабря 2022 14:48
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Форум состоялся в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В Самарской области прошла Неделя предпринимательства. Традиционный форум «Мой бизнес 63. Время новых решений» объединил предпринимательское сообщество, чтобы подвести предварительные итоги 2022 года, обсудить текущие экономические условия и новые вызовы, а также наметить планы на предстоящий 2023-й. Форум состоялся в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В Самарской области уделяется особое внимание созданию благоприятной предпринимательской среды, условий для стабильной работы предприятий малого и среднего бизнеса. Эти ключевые направления обозначил губернатор Дмитрий Азаров в работе областного Правительства.

В сфере малого и среднего предпринимательства региона сегодня занято 640 тысяч человек – это на 8,1% больше, чем в 2021 году. Растет и объем налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности - на 15,5%, до 14,7 млрд рублей. Все это свидетельствует о росте доходности бизнеса.

Программа предпринимательского форума традиционно была насыщенна семинарами, дискуссиями, мастер-классами по разным темам: работе на маркетплейсах, продвижению в социальных сетях, экспортной деятельности, снижению административных барьеров для бизнеса и др. Участники смогли получить новые знания, познакомиться с опытом основателей известных региональных компаний, получить новые деловые контакты. Мероприятия форума прошли в центрах «Мой бизнес» разных городов региона.

В стартовый день форума состоялась пленарная сессия с участием министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в ходе которой глава областного минэкономразвития представил участникам действующие меры поддержки и итоги развития сферы предпринимательства в 2022 году. 

«Изменения экономической конъюнктуры в 2022 году потребовали решения системных задач по структурной перестройке экономики, пересмотру производственно-логистических цепочек и внешнеэкономических связей, нивелированию финансовых рисков. Для развития и успешной адаптации экономики и социальной сферы региона, необходимо тесное взаимодействие между бизнесом и властью.  И, на мой взгляд, нам с вами это удалось, - обратился к участникам пленарной сессии Дмитрий Богданов. - Многие предприятия нашего региона успешно адаптировались к изменившимся условиям рынка: перестроили свою работу с поставщиками, начали взаимодействовать с зарубежными партнерами из дружественных стран, актуализировали стратегию развития своего бизнеса в том числе продолжили инвестировать и создавать рабочие места».

В первый день также состоялся региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех». Победителей определили сразу в восьми номинациях. Они представят Самарскую область на финале в Москве.

В следующие дни форума предприниматели смогли принять участие в мероприятиях на самые разные тематики: выхода на международные маркетплейсы, создания узнаваемого бренда, изменений в маркировке рекламы, масштабирования своего дела и многих других.

В рамках форума состоялась встреча с экспертами УФНС России по Самарской области, посвященной Единому налоговому счету. Заместитель руководителя управления Глеб Рушковский рассказал присутствующим особенности нововведения. «Во-первых, советую всем в 2022 году провести сверку с налоговыми органами, поскольку данные, которые попадут в ваш единый налоговый счёт, уже определены и всем разосланы. И если есть какие-то вопросы, их нужно урегулировать. Во-вторых, сроки предоставления отчетности меняются. Теперь единый день предоставления всей налоговой отчётности — 25 января. И, соответственно, единый срок уплаты — 28 число месяца, следующего за отчетным», — отметил Глеб Рушковский.

В рамках форума также состоялся визит бизнес-делегации из Республики Турция. Реверсную бизнес-миссию организовал Центр поддержки экспорта Самарской области. В состав турецкой делегации вошли 8 компаний, среди которых производители буровых установок, мукомольной и хлебопекарной продукции, а также компании в сфере логистики. Гости отметили высокий интерес к региону и рассказали о планах сотрудничества в сфере машиностроения, агропромышленного комплекса и нефтехимии.

На форуме говорили и о снижении административного давления на предпринимателей. Представители областного минэкономразвития, контрольно-надзорных органов и аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в рамках панельной дискуссии обсудили результаты работы в этом направлении. Напомним, по итогам 2021 года Самарская область поднялась на 22 строчку в Индексе «Административное давление». С начала года в регионе отменили более 4,5 тысяч контрольно-надзорных мероприятий. Мораторий на проверки будет действовать и в следующем году.

«Те изменения, которые произойдут, бизнес должен знать и чувствовать, для того, чтобы работать спокойно, для того, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне и главное, чтобы бизнес понимал: какие у них есть права и какие обязанности», - отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области Эдуард Харченко.

Параллельно с мероприятиями форума в региональном центре «Мой бизнес» работала выставка продукции самозанятых. Мастера представили сувенирную продукцию, украшения, новогодние подарки, предметы интерьера и многое другое.

Представители бизнеса, участвовавшие в мероприятиях форума, отметили практическую пользу от услышанного.

«Коллеги подсказывают, дают советы, помогают расти и развиваться. Я участвовала во многих событиях, семинарах и могу с уверенностью сказать: если предприниматель на чем-то застопорился и испытывает недостаток вдохновения, то ему необходимо идти сюда, в центр «Мой бизнес». Здесь предпринимателю помогут прокачать свой проект, дадут действенные инструменты и ресурсы», - уверена производитель косметических средств Олеся Исупова, которая регулярно посещает мероприятия регионального центра «Мой бизнес».

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области: «В этом году в нашем традиционном бизнес-форуме приняли участие более 1700 предпринимателей. Мы фиксируем рост интереса к предпринимательству, рост информированности о возможностях, которые предоставляет государство бизнесу, рост вовлеченности в активное региональное бизнес-сообщество. Самарская область – это один из регионов-лидеров в стране по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Бизнес и в текущих условиях, столкнувшись с такими достаточно серьезными вызовами и ограничениями, пользуясь механизмами господдержки и, безусловно, своей высокой адаптивностью ко всем невзгодам, идет вперед, уверенно развивается, создает рабочие места и, конечно, нас всех это радует».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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