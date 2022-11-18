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Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»

18 ноября 2022 13:43
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Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»

1 декабря 2022 года в регионе стартует главное бизнес-событие Самарской области - ежегодный итоговый форум «Мой бизнес 63. Время новых решений». Это масштабное мероприятие объединит предпринимателей и самозанятых, развивающих свои проекты на территории региона, экспертов в различных сферах деловой жизни, специалистов организаций инфраструктуры поддержки бизнеса и представителей региональных органов власти.

«Роль предпринимательства в укреплении экономического потенциала региона и страны в целом, обеспечении занятости населения, реализации социальных программ невозможно переоценить. В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны «коллективного Запада» инициативность бизнес-сообщества, умение предпринимателей адаптироваться к быстроменяющейся конъюнктуре рынка, их готовность преодолевать возникающие в условиях трансформации экономики риски приобретает особое значение», - отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.

Организаторами форума выступают министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр «Мой бизнес».

Главное бизнес-событие 2022 года пройдет в рамках недели предпринимательства - с 1 по 7 декабря 2022 года. Мероприятия запланированы на различных площадках, не только в Самаре, но и других городах региона. Стать участниками форума смогут предприниматели и самозанятые со всех уголков губернии.

Обширна не только география проведения мероприятия. Организаторы подготовили для участников насыщенную деловую программу, которая объединяет в себе множество ивент-форматов, самую свежую и полезную информацию, практический нетворкинг.

Одним из центральных событий Недели предпринимательства станет пленарная сессия с участием министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

«Традиционно в декабре мы проводим бизнес-форум, на котором обсуждаем с предпринимателями текущую повестку, возможности и действующие меры поддержки, строим планы на следующий год, в диалоге вырабатываем совместные решения по самым актуальным вопросам, - сказал Дмитрий Богданов. – Сегодня в предпринимательстве занято более 635 тысяч человек, то есть каждый четвертый житель региона. И наша главная задача – создавать благоприятные условия для стабильной работы и развития бизнеса, открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест».

Участников форума «Мой бизнес 63. Время новых решений» ждут актуальные темы: эксперты разберут важные бизнес-тренды наступающего года: маркировка рекламы, новые возможности для экспортёров, особенности работы с маркетплейсами и многое другое.

Экспертами выступят федеральные и региональные спикеры, эффективно применяющие креативные инструменты в предпринимательстве и смежных областях. Они поделятся с участниками своими наработками, проведут мастер-классы и помогут прокачать наиболее актуальные в сегодняшних реалиях бизнес-компетенции.

Программа форума наполнена тренингами, экспертными сессиями, бизнес-играми, ярмарками и другими яркими событиями. Кроме того, Неделя предпринимательства станет прекрасной возможностью пообщаться в кругу единомышленников и получить заряд для эффективного развития бизнеса в 2023 году.  

 

Присоединяйтесь к итоговому региональному бизнес-событию 2022 года! Регистрация участников и подробная программа открыта по ссылке: forum.mybiz63.ru.

Теги: В центре внимания

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