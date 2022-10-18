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64 молодых предпринимателя губернии презентуют свои проекты в рамках конкурса грантов
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64 молодых предпринимателя губернии презентуют свои проекты в рамках конкурса грантов

18 октября 2022 19:06
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В региональном центре «Мой бизнес» продолжается презентация проектов молодых предпринимателей.

В региональном центре «Мой бизнес» продолжается презентация проектов молодых предпринимателей.

Напомним, в этом году Правительство РФ расширило поддержку молодежи в возрасте до 25 лет. Новым инструментом стали гранты от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-проекта. Конкурсы объявлены на уровне субъектов страны.

На гранты претендуют индивидуальные предприниматели (в том числе ИП на НПД) или учредители юридического лица в возрасте от 14 до 25 лет, зарегистрированные в Самарской области. Каждый участник должен иметь электронную цифровую подпись и не иметь задолженностей по налогам и взносам свыше 300 тысяч рублей. Еще одним условием является софинансирование не менее 25% расходов на реализацию проекта.

«Конкурс грантов еще раз показал нам, насколько активна молодежь Самарской области. Ребята вовлечены в предпринимательство, они видят пути развития своих проектов, активно используют существующие инструменты поддержки. Со своей стороны мы готовы оказывать им необходимое содействие, сопровождать на каждом этапе их роста. Для этого в регионе уже сформирована инфраструктура развития малого и среднего бизнеса, действует отдельный блок мер поддержки для начинающих предпринимателей, в том числе, консультации по вопросам ведения бизнеса, образовательные программы, льготные кредиты, инструменты продвижения и многое другое», - рассказал Дмитрий Богданов.

Летом каждый участник, подавший заявку на участие в программе, прошел обязательное бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности. Бизнес-акселератор «Ты – предприниматель!» проводился в трех городах: в Самаре, Тольятти и Сызрани. В течение 5 недель участники перенимали опыт и знания от ведущих экспертов и тренеров, погружались в основы ведения предпринимательской деятельности, рассчитывали свой бизнес-план.

В Самарской области на участие в образовательной программе подали заявки почти 1000 человек, из них более 200 молодых предпринимателей стали участниками обучения. Свои проекты на конкурсе презентуют 64 человека.

Одна из участниц конкурса, предприниматель и студентка СГЭУ Ксения Скрынская намерена развивать сеть магазинов натуральных и полезных продуктов. Сейчас у девушки работает одна торговая точка, вторая будет открыта в ближайшее время. «В моей семье никто бизнесом не занимался, я первая. О конкурсе я узнала, благодаря стенду «Мой бизнес 63» в университете. Перешла по куар-коду на портал и подала заявку на участие, - рассказала Ксения Скрынская. – Для нас было организовано обучение, которое помогло разобраться в основах предпринимательства, перенять бесценный опыт наставников. Финансовая господдержка начинающих предпринимателей очень важна, ведь не у всех есть стартовый капитал, а мыслей, планов и амбиций здесь недостаточно».

Экспертная комиссия оценит проекты по нескольким критериям, среди которых безубыточность деятельности по итогам прошлого года, полнота представления информации в бизнес-плане проекта, актуальность и значимость проекта для региона, наличие рабочих мест и качество презентации проекта.

По итогам презентации будут отобраны наиболее жизнеспособные и перспективные проекты, которые получат финансовую поддержку для дальнейшего развития. Победители конкурса смогут направить безвозмездные средства на самые разные цели, в том числе: аренду или ремонт нежилого помещения, аренду или приобретение оборудования, выплату по передаче прав на франшизу, технологическое присоединение к инженерным сетям, оформление результатов интеллектуальной деятельности и др.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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