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31% жителей ПФО задумываются об открытии своего дела

29 мая 2025 12:46
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31% жителей ПФО задумываются об открытии своего дела

Авито Работа и Авито Реклама провели опрос среди 2000 россиян, чтобы выяснить отношение респондентов к открытию собственного дела. Оказалось, что 31% жителей ПФО задумывались о запуске бизнеса, но лишь 9% уже реализовали эту идею — остальные либо не решаются (22%), либо не знают, с чего начать (29%).

Интересно, что в среднем по стране среди возрастных групп больше всего уже действующих предпринимателей оказалось в категории 25–34 лет (16%), тогда как старшие поколения 55-64 лет (57%) и 65+ лет (63%) чаще не проявляют заинтересованность в построении бизнеса или предпочитают работу в найме.

Более трети (35%) опрошенных жителей ПФО при открытии собственного дела рассчитывает обойтись суммой до 100 000 рублей, а 19% хотели бы уложиться в диапазон от 100 000 до 300 000 рублей. Еще 12% жителей ПФО готовы вложить в старт бизнеса от 300 000 до полумиллиона рублей, а 9% респондентов — от 500 000 до миллиона рублей. Инвестировать более миллиона рублей готовы 7% опрошенных. В среднем опрошенные готовы потратить на запуск своего бизнеса 491 590 рублей.

При этом в среднем по России мужчины оказались готовы вложить в бизнес значительно больше, чем женщины — так, на запуск своего дела от 500 000 до 1 миллиона рублей собираются направить 14% мужчин и лишь 7% женщин, от 1 миллиона до 5 миллионов рублей намерены выделить 6% мужчин и 3% женщин.

Наиболее привлекательной сферой для запуска своего дела жители ПФО считают розничную торговлю: ее выбрали 23% респондентов. В топ-5 также попали творческие индустрии и handmade (19%), сельское хозяйство и фермерство (17%), общественное питание (14%) и красота и здоровье (10%).

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