В Самарской области начались проверки гарантийных объектов дорожного строительства

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самарской области начались проверки гарантийных объектов дорожного строительства

13 апреля 2021 18:59
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Осмотры и проверки пройдут во всех муниципальных районах Самарского области, в том числе в Самаре и Тольятти.

С 13 апреля в Самарской области начались проверки гарантийных объектов дорожного строительства, отремонтированных с 2016 по 2020 год в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также проверки пройдут на автодорогах, отремонтированных по областным программам. Это более тысячи километров дорог, из них 624 км - региональные. Всего в списке 91 объект реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования. Специалистам предстоит оценить состояние обочин, откосов, барьерных ограждений, водопропускных труб, средств организации дорожного движения, путепроводов и дорожного покрытия. 

На прошедшем в конце марта оперативном совещании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что в последние годы из федерального и регионального бюджетов выделяются колоссальные средства на ремонт дорожной сети, в том числе муниципальных дорог. Такой поддержки на цели дорожного ремонта местные бюджеты ранее не получали. Вместе с тем властям на местах стоит уделить особое внимание работам по содержанию дорог, чтобы отремонтированные участки как можно дольше прослужили людям. Губернатор поставил задачу министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину и руководству городов области провести анализ содержания и эксплуатации дорожной сети. 

В соответствии с условиями государственных контрактов, в течение гарантийного срока подрядные организации устраняют дефекты за свой счет. Срок гарантии на дорожное покрытие составляет 5 лет, на разметку термопластиком – 1 год. На некоторых объектах подрядные организации приступили к гарантийным работам самостоятельно.

Комиссионные осмотры дорог, находящихся на гарантии, будут проводиться с составлением актов и фотофиксацией. По зафиксированным дефектам подрядным организациям выдадут предписания. Срок их устранения – 30 мая текущего года.

Осмотры и проверки пройдут во всех муниципальных районах Самарского области, в том числе в Самаре и Тольятти. Работы будут осуществляться силами областного министерства транспорта и автомобильных дорог, кроме того задействуют специалистов ГКП Самарской области «АСАДО» и дорожно-эксплуатационных управлений в районах. Итоги этой работы отраслевому министерству необходимо представить до конца месяца.

За последние два года в Самарской области на средства национального дорожного проекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, отремонтирована и построена 201 автодорога протяженностью 565 км. На выполнение этих мероприятий направлено более 18 млрд. рублей.

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