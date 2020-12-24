Жительницу Калининграда приговорили к 13 годам колонии за госизмену, ее мужа - к 12,5 года

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Калининградский областной суд в четверг приговорил супружескую пару к 12,5 и 13 годам лишения свободы за госизмену в пользу спецслужб Латвии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественный связей (ЦОС) ФСБ России.

"24 декабря граждане России, супруги Зимина Антонина Константиновна и Антонец Константин Владимирович, признаны Калининградским областным судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена")", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, латвийские спецслужбы завербовали Зимину в 2012 году, когда та была за границей. После этого женщина собирала и передавала иностраннцым спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. Также, по данным следствия, "в 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца, который в период работы в Министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения".

Зимина приговорена к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 100 тыс. рублей, Антонец - к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 100 тыс. рублей.

Ранее отец Зиминой - Константин Зимин - сообщил ТАСС, что его дочь приговорили к 13 годам колонии, а зятя - к 12 годам. Осужденные намерены обжаловать это решение суда.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС, архив