Вынес приговор бывшему замначальника ОП Куйбышевского района Самары Ивану Нещадимову

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Ивана Нещадимова задержали 8 августа 2018 года и обвинили в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и получении взятки. Версию обвинения озвучил в суде оперативник УФСБ по Самарской области."К нам в управление ФСБ пришел предприниматель, товарищ Багдасаров. Он написал заявление о том, что Нещадимов вымогает у него взятку. Тогда мы с коллегами решили провести оперативный эксперимент. На него Багдасаров отправился с меченными специальным веществом деньгами и прослушивающим устройством", — рассказал суду оперативник.По версии следствия, Марат Багдасаров представлял ООО "ССС" ("Самарастройснаб"), которое занимается отгрузкой и продажей песка на территории Куйбышевского района Самары. Он же договорился с Нещадимовым о том, что тот будет "крышевать" этот бизнес за 200 тысяч рублей в месяц.Позже, говорят силовики, Багдасаров познакомил Нещадимова с руководителем ООО "ССС" Андреем Епишовым. Они договорились о плате конкретно за то, чтобы полицейские "закрыли глаза" на вывоз песка из Самарского Заречья. А после этого Багдасаров написал заявление в ФСБ.Отдавать деньги, по словам оперативника ФСБ, во время эксперимента приехали Багдасаров и друг Нещадимова по фамилии Найденков. Нещадимов вышел из дома к машине. Забрал у Найденкова деньги и положил в карман шорт правой рукой (а левая была в гипсе). После этого карман шорт, руки Нещадимова и деньги светились под специальным устройством, определяющим наличие спецвещества.Сам Иван Нещадимов утверждал, что ни в чем не виноват, а деньги ему якобы подбросили. Одна из свидетельниц заявила, что Иван даже не подходил к машине, когда его задержал спецназ. Свое уголовное дело Иван Нещадимов называл "местью брату". Брат Ивана Вадим Нещадимов работает начальником Центра по противодействию экстремизму областной полиции. В версии Ивана, Вадим Нещадимов отказался фабриковать уголовное дело в отношении бизнесмена Алексея Солдатова за убийство супруги.Прокурор требовал приговорить Ивана Нещадимова к 10 годам и одному месяцу лишения свободы со штрафом в 6 млн рублей.