Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Тольятти, подозреваемого в получении взятки
13 февраля 2020 18:06
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Не позднее декабря 2018 года к судье обратился его знакомый и попросил о вынесении объективного решения по уголовному делу по обвинению гражданина в совершении вымогательства. Не позднее января 2019 года, рассматривая указанное уголовное дело, судья принял решение воспользоваться данными обстоятельствами в целях личного корыстного обогащения. Он сообщил своему знакомому о том, что изменил квалификацию с вымогательства на самоуправство и освободил от уголовной ответственности указанного выше гражданина, в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Одновременно судья попросил передать ему в качестве благодарности 1 миллион рублей.
После этого, предполагаемый посредник и бывший подсудимый обратились в правоохранительные органы, а в марте 2019 года посредник, действуя уже в рамках оперативного эксперимента, передал судье часть взятки размере 550 тысяч рублей, состоящей из денежных средств в размере 305 тысяч рублей и муляжа, общим номиналом в 245 тысяч рублей. После получения денежных средств судьей, его незаконная деятельность была пресечения сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
Осенью 2019 года Квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила заявление судьи Автозаводского районного суда Тольятти о прекращении полномочий судьи по пп. 1 п. 1 ст. 14 закона РФ "О статусе судей в РФ".
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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