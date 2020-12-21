Верховный суд РФ запретил строить в зоне культурного наследия Самары многоэтажки 

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Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу ООО "Контраст плюс". Компания хотела строить многоэтажки в центре Самары.

Как следует из определения суда, фирма собиралась возвести многоквартирные жилые дома высотой от 5 до 16 этажей с подземным паркингом на ул. Молодогвардейской. Власти отказали в выдаче разрешения на строительство. Тогда представители компании обратились в суды.

- Суд первой инстанции пришел к выводу о несоответствии планируемого строительства объекта требованиям градостроительных регламентов. Было учтено нахождение участка в зонах охраны объектов культурного наследия. А в их границах новое строительство (кроме воссоздания утраченных исторических зданий) является видом запрещенного использования земельных участков, - следует из материалов Верховного суда.

Но представители компании решили обжаловать это решение. 11-й арбитражный суд и Арбитражный суд округа встали на сторону застройщика. Тогда представители Минстроя обратились в вышестоящую инстанцию. Судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда РФ решила, что запрет на строительство вынесли законно. Сотрудники фирмы подали надзорную жалобу. И, кажется, судья Галина Кирейкова поставила точку в споре.

- Оснований для пересмотра дела нет, - указала она.

Участок, о котором идет речь, расположен в районе пересечения улиц Молодогвардейской и Пионерской. Неподалеку хотели строить 15-этажное здание также представители ГК "Берег". Но высотки в историческом квартале запретили, передает sova.info.

Фото из открытых источников