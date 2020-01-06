В Тольятти судят цыган, укравших безногого инвалида
6 января 2020 21:20
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Вскоре сотрудники областного уголовного розыска вычислили похитителей. Ими оказались ранее неоднократно судимые члены цыганской диаспоры Чапаевска — Дойко Р.Н. и Иванов А.Ф. — а также их молдавский гость Георги Ибриан. Похищенного инвалида прятали в частном доме в Чапаевске и на съемной квартире в Самаре и убеждали заняться попрошайничеством «в интересах похитивших его лиц». Цыган задержали, инвалида вернули в семью.
В процессе расследования г-н Ибриан выпал из числа подозреваемых, в деле остались только Дойко и Иванов. Им предъявили обвинение по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц с применением насилия, из корыстных побуждений». Санкция статьи — до 12 лет лишения свободы.
Сейчас дело рассматривает судья Автозаводского райсуда Юлия Гадельшина.
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