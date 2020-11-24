В Тольятти начата доследственная проверка по факту смерти 7-летней девочки

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Сегодня в одном из домов в Центральном районе Тольятти было обнаружено тело 7-летней девочки, без признаков жизни. Ее отец, 1983 года рождения и 7-летний брат, доставлены в медицинские учреждения, с признаками отравления.

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, назначены все необходимые исследования.

По предварительным данным, потерпевшие отравились угарным газом, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области