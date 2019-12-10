В Тольятти начата доследственная проверка по факту нападения стаи собак на школьников
10 декабря 2019 14:44
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По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти начата доследственная проверка.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются дети, пострадавшие от бездомных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото из открытых источников
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