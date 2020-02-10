В Тольятти два бывших сотрудника МЧС ответят перед судом за взяточничество
10 февраля 2020 18:00
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В период времени с 2016 года по 2019 год обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, получали от представителей организаций взятки в виде денежных средств и оказания услуг на общую сумму в размере 765 тысяч рублей за бездействие при выявлении на предприятии нарушений требований пожарной безопасности.
Кроме того, один из обвиняемых, с 2014 года периодически получал взятки от представителей других предприятий за оказание услуг на сумму общую более 500 тысяч рублей.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Автозаводского района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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