В Тольятти два бывших сотрудника МЧС ответят перед судом за взяточничество

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Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении двух заместителей начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский одного из управлений ГУ МЧС России по Самарской области. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении пяти преступлений по статье "Получение взятки".В период времени с 2016 года по 2019 год обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, получали от представителей организаций взятки в виде денежных средств и оказания услуг на общую сумму в размере 765 тысяч рублей за бездействие при выявлении на предприятии нарушений требований пожарной безопасности.Кроме того, один из обвиняемых, с 2014 года периодически получал взятки от представителей других предприятий за оказание услуг на сумму общую более 500 тысяч рублей.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Автозаводского района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области