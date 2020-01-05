В Самарской области разработали свод обязанностей для владельцев собак
5 января 2020 18:57
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Теперь выгул животных запрещен на детских площадках, школьных дворах и пляжах. Кроме того, владельцы питомцев обязаны убирать продукты их жизнедеятельности на территориях общего пользования.
Четкие правила описаны в постановлении облправительства под подписью первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.
Владельцы маленьких собак обязаны в общественных местах выгуливать их на коротком поводке, а больших - в наморднике. Требование не распространяется на щенков до трех месяцев.
Законодательно запрещено заходить с собаками в магазины, культурные и медучреждения, а также в точки общепита.
Исключение готовы сделать только для животных-поводырей. В бумагах заявлен еще и новый запрет на выгул собак детьми до 14 лет и пьяными взрослыми.
Нарушители порядка понесут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
Фото: соцсети
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