Я нашел ошибку
Главные новости: 
Это поможет переформатировать отношения с США и другими государствами, а также поддерживать дружественные отношения на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Выгуливать больших животных рекомендовано только в намордниках и обязательно убирать за питомцами.
В Самарской области разработали свод обязанностей для владельцев собак
Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания.
МЧС СО: Правила безопасного дорожного движения в зимнее время
47 смельчаков собрались этим утром, чтобы испытать себя на морозоустойчивость и проявить силу воли
В Самарской Олимпийской деревне состоялись массовые обливания водой
В Приволжском Доме культуры сотрудники полиции устроили для девочек настоящее новогоднее представление.
«Полицейский Дед Мороз» поздравил двух сестренок Алену и Полину из села Приволжья
В этот вечер музыканты струнного квартета «Artnovi» вживую озвучат шедевр мирового кинематографа – фильм Чарли Чаплина «Золотая лихорадка».
Самарская филармония приглашает на концерт «Золотая лихорадка» Чарли Чаплин. Живой звук
Приходя в торговый центр, нужно обязательно ознакомиться с планами эвакуации – они должны быть на самых видных местах.
МЧС СО: Основные правила поведения при пожаре в торговом центре
Голубой тунец весом 278 кг был продан за $1,8 млн местной ресторанной сети.
В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн
сегодня  Воскресенье, 5 января, 19:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/01:
USD 61.91
0
EUR 69.38
0.04
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самарской области разработали свод обязанностей для владельцев собак

5 января 2020 18:57
50
Выгуливать больших животных рекомендовано только в намордниках и обязательно убирать за питомцами.
В Самарской области хозяев собак обязали убирать за питомцами, и выгуливать больших животных рекомендовано только в намордниках, передает sova.info.

Теперь выгул животных запрещен на детских площадках, школьных дворах и пляжах. Кроме того, владельцы питомцев обязаны убирать продукты их жизнедеятельности на территориях общего пользования.

Четкие правила описаны в постановлении облправительства под подписью первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

Владельцы маленьких собак обязаны в общественных местах выгуливать их на коротком поводке, а больших - в наморднике. Требование не распространяется на щенков до трех месяцев.

Законодательно запрещено заходить с собаками в магазины, культурные и медучреждения, а также в точки общепита.

Исключение готовы сделать только для животных-поводырей. В бумагах заявлен еще и новый запрет на выгул собак детьми до 14 лет и пьяными взрослыми.

Нарушители порядка понесут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. 



Фото:   соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
5 января 2020  18:57
Выгуливать больших животных рекомендовано только в намордниках и обязательно убирать за питомцами.
В Самарской области разработали свод обязанностей для владельцев собак
Выгуливать больших животных рекомендовано только в намордниках и обязательно убирать за питомцами.   Закон
49
4 января 2020  20:39
По словам соседки, это не первый подобный случай в семье, однако до сих пор никто не реагировал на происходящее.
СК проверяет шокирующее видео, на котором девочка рассказывает о домогательствах друга матери
По словам соседки, это не первый подобный случай в семье, однако до сих пор никто не реагировал на происходящее.   Закон
347
31 декабря 2019  23:15
Теперь уход за зверями должен осуществлять человек с высшим ветеринарным образованием.
В России ужесточили правила содержания животных в цирках и зоопарках
Теперь уход за зверями должен осуществлять человек с высшим ветеринарным образованием.  Закон
677
31 декабря 2019  21:37
Ольгу Швецову задержали в середине декабря в процессе расследования дела банды Гагиева.
Экс-прокурору Владикавказа предъявили обвинение в заказном убийстве
Ольгу Швецову задержали в середине декабря в процессе расследования дела банды Гагиева.  Закон
587
30 декабря 2019  22:17
Возбуждено уголовное дело о нарушении закона о защите конкуренции.
ФАС возбудила дело против сервиса Booking
Возбуждено уголовное дело о нарушении закона о защите конкуренции.  Закон
277
30 декабря 2019  14:18
Попытка оказалась неудачной — шантажиста задержали, и скоро будут судить.
Липецкие «варяги» попытались шантажировать участников земельных торгов в Новокуйбышевске
Попытка оказалась неудачной — шантажиста задержали, и скоро будут судить.  Закон
503
30 декабря 2019  10:40
Алиментщик из Сызрани оплатил долг после того, как его ограничили в праве выезда из России
Алиментщик из Сызрани оплатил долг после того, как его ограничили в праве выезда из России
Его долг перед ребенком составлял 160 тысяч рублей. Закон
202
Весь список
Происшествия
5 января 2020  11:29
В Самаре мужчина выпал с балкона 4 этажа
В Самаре мужчина выпал с балкона 4 этажа
Происшествие случилось в первый день нового года. Происшествия
180
5 января 2020  11:16
В Самаре из ТЦ Мега из-за пожара эвакуировали 1500 человек
В Самаре из ТЦ «Мега» из-за пожара эвакуировали 1500 человек
Горела бумага в урне. Происшествия
186
5 января 2020  10:57
В Приморье 30 автомобилей провалились под лед и утонули
В Приморье 30 автомобилей провалились под лед и утонули
Ранее жители Владивостока устроили на льду стихийную парковку.  Происшествия
201
Весь список
Криминал
5 января 2020  10:36
Самарские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотика
Самарские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотика
 Молодой человек уже проходил по криминальным сводкам за незаконный оборот наркотиков.  Криминал
182
3 января 2020  11:52
Страховщики рассказали о популярных в 2019 году схемах мошенничества
Страховщики рассказали о популярных в 2019 году схемах мошенничества
Среди самых заметных случаев — перекладывание убытков от ДТП на невиновного человека. Криминал
415
31 декабря 2019  10:41
Тольяттинка выбежала на звуки ссоры в коридоре и лишилась вещей
Тольяттинка выбежала на звуки ссоры в коридоре и лишилась вещей
Инцидент произошел в коммунальной квартире. Криминал
292
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
863
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
336
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
954
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
925
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
503
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1416
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
583
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1003
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1060
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1328
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2383
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2900
Весь список

Мероприятия
В Самарской Олимпийской деревне состоялись массовые обливания водой
«Полицейский Дед Мороз» поздравил двух сестренок Алену и Полину из села Приволжья
Каток на площади Славы будет снова ждать всех желающих
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные