В Самарской области разработали свод обязанностей для владельцев собак

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Теперь выгул животных запрещен на детских площадках, школьных дворах и пляжах. Кроме того, владельцы питомцев обязаны убирать продукты их жизнедеятельности на территориях общего пользования.Четкие правила описаны в постановлении облправительства под подписью первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.Владельцы маленьких собак обязаны в общественных местах выгуливать их на коротком поводке, а больших - в наморднике. Требование не распространяется на щенков до трех месяцев.Законодательно запрещено заходить с собаками в магазины, культурные и медучреждения, а также в точки общепита.Исключение готовы сделать только для животных-поводырей. В бумагах заявлен еще и новый запрет на выгул собак детьми до 14 лет и пьяными взрослыми.Нарушители порядка понесут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.Фото: соцсети