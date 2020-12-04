В Самарской области полицейские раскрыли кражу порядка 6 тонн дизельного топлива

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Следователи и сотрудники полиции 4 отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области раскрыли кражу порядка 6 тонн дизельного топлива с предприятия, занимающегося перевалкой и реализацией горючего.

Установлено, что трое жителей Самарской области и двое уроженцев Оренбургской области, являясь работниками нефтеперерабатывающей организации и фирм-перевозчиков, организовали несанкционированное подключение к нефтепродуктопроводу. Они производили налив горюче-смазочных материалов в объёме сверх указанного в товарно-транспортных накладных. Сумма ущерба, причинённого предприятию, составила около 500 тысяч рублей.

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделений регионального управления Росгвардии задержали подозреваемых во время очередного хищения. В ночное время, находясь на территории организации, они заливали дизельное топливо в автобойлер сверх установленной нормы путём несанкционированного подключения шланга к нефтепродуктопроводам автоматизированной системы налива.

Следователи во время осмотра места происшествия изъяли автотранспорт, конструкцию врезки и ряд иных объектов. Назначено проведение экспертиз, в органы дознания направлены поручения о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело».

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.