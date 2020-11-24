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В Самарской области мужчина за использование рабского труда 10,5 лет проведет в колонии 

24 ноября 2020 20:47
134
Установлено, что 6 лет он удерживал двух мужчин, не имеющих средств к существованию, в доме у своих родственников.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора мужчине, который признан виновным по статьям "Использование рабского труда" и "Похищение человека".

Установлено, что 6 лет он удерживал двух мужчин, не имеющих средств к существованию, в доме у своих родственников в поселке Вертявка Самарской области. Мужчины привлекались для строительно-ремонтных работ на территориях торгового центра, детского сада, школы, административных зданий.

Обвиняемый запугивал потерпевших, грозился расправой над ними и их семьями, применял физическое насилие.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10, 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Саарской области.

 

Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Саарской области

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Комментарии

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