В Самаре заключен под стражу мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью семейной паре
20 февраля 2020 18:46
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На место происшествия прибыли дежурный ОП №8 Управления МВД России по г. Самаре Владимир Левагин, полицейский-водитель Виктор Кротов, а также находящиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Во дворе стражи правопорядка увидели убегающего мужчину. Очевидцы происшествия указали на него, как на злоумышленника. После непродолжительной погони полицейские задержали подозреваемого.
Пострадавшие были осмотрены врачами СМП и госпитализированы в медицинское учреждение.
Правоохранители выяснили, что задержанный мужчина пришел домой, и стал выяснять отношения с сожительницей. За даму заступились соседи – женщина 1988 года рождения и ее муж 1989 года рождения. Конфликт продолжился на улице, где, по данным следствия, злоумышленник нанес заступникам ножевые ранения.
Полицейские изъяли с места преступления ряд следов и предполагаемое орудие преступления – нож. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе оперативных мероприятий личность безработного 1987 года рождения, зарегистрированного в Челно-Вершинском районе Самарской области, была установлена. По данным сотрудников полиции задержанный ранее судим за грабеж.
В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По ходатайству органов следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Санкция инкриминируемой мужчине статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Жизни пострадавших ничего не угрожает, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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