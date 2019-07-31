В Самаре вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному по факту ограничения конкуренции в сфере торговли медтехникой
31 июля 2019 18:40
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Следствием и судом установлено, что в период с 2015 года по 2017 год Шатило и Санкеев, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору, заключили между хозяйствующими субъектами-конкурентами: ООО «СМТ» и ООО «Центр эффективной хирургии - Здоровье» (далее - ООО «ЦЭХ – Здоровье») соглашение, ограничивающее конкуренцию. По условиям соглашения - ООО «ЦЭХ – Здоровье» не должно было участвовать в электронном аукционе «Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту дорогостоящего медицинского оборудования установленного в Государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области»; с ООО «ЦЭХ - Здоровье», должен был быть заключен договор субподряда на техническое обслуживание медицинского оборудования на общую сумму 180 миллионов рублей.
Остальные злоумышленники оказывали содействие в достижении данной цели. Так, Навасардян и Колобов в ходе неоднократных встреч с директором ООО «ЦЭХ - Здоровье», а также в результате дачи указаний подчиненным сотрудникам, выступили пособниками в достижении договоренностей и в заключение ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) между ООО «СМТ» и ООО «ЦЭХ - Здоровье», организовали преимущественное участие в аукционе ООО « СМТ» путем доступа сотрудников данного общества к составлению и подготовке аукционной документации, с учетом интересов ООО «СМТ».
Середавина и Львова давали Шатило и Санкееву советы по вопросам достижения договоренностей о заключении картеля, вели переговоры с Навасардяном по вопросам оказания им помощи в заключение картеля, предоставляли Шатило информацию о ходе их переговоров с Навасардяном, с целью создания видимости конкуренции обеспечили формальное участие в электронном аукционе общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Казань.
В итоге, в мае 2016 года, на специализированной электронной площадке АО «ЕЭТП» проведен аукцион, по результатам которого ООО «СМТ» признано победителем, ООО «ЦЭХ - Здоровье» участие в аукционе не приняло.
После этого, директор ООО «СМТ» заключил государственные контракты с 23-мя учреждениями здравоохранения Самарской области. Согласно положениям государственных контрактов, общий срок исполнения работ составляет 31 месяц (с 31 мая 2016 года по 31 декабря 2018 года). Совокупная сумма, на которую ООО «СМТ» были заключены государственные контракты, составляет более 768 миллионов рублей, что соответствует сумме начальной (максимальной) цены контракта, установленной документацией об аукционе. Таким образом, в результате исполнения обязательств по заключенным государственным контрактам, ООО «СМТ» до 31 декабря 2018 года планировало извлечь доход в особо крупном размере. По состоянию на 25 августа 2017 года доход ООО «СМТ» по указанным контрактам составил 161 миллион 666 тысяч рублей.
Несмотря на умышленные действия злоумышленников, направленных на совершение преступления, по независящим от Шатило и Санкеева и их пособников обстоятельствам, преступление не было доведено до конца, поскольку противоправные действия в отношении директора ООО «ЦЭХ - Здоровье» были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Самарской области. Также необходимо отметить, что ряд незаконных действий был выявлен сотрудниками УФАС по Самарской области.
Приговором суда Шатило назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3, 5 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Санкееву – 2, 5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, Бондаренку - 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1, 5 года, Середавиной - 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, Львовой - 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, Навасардяну – 3 года лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Колобову - 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.
Кроме того, в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении директора ООО «СМТ», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238.1 УК РФ, двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере и сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере). По версии следствия, в 2015, 2016 годах директор ООО «СМТ» Сергей Шатило, умышленно из корыстных побуждений незаконно сбыл на территории Российской Федерации – в Самарской области - в перинатальный центр («СОКБ»), незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью свыше 37 млн рублей, в «Самарскую городскую клиническую больницу № 1 имени Н.И. Пирогова» в рамках исполнения государственного контракта также сбыл незарегистрированное медицинское оборудование в климатизированном модуле общей стоимостью свыше 74 миллиона рублей. Кроме того, в «Самарскую городскую клиническую больницу № 1 имени Н.И. Пирогова» был поставлен незарегистрированный магнитно-резонансный томограф с принадлежностями, общей стоимостью свыше 38 миллионов рублей. Однако довести до конца свой преступный умысел Шатило не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку приемочной комиссией указанного медицинского учреждения оборудование принято не было. В рамках расследования уголовного дела незарегистрированное медицинское оборудование, поставленное Шатило в медицинские учреждения, изъято и опечатано, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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