В Самаре осуждены семеро нефтеврезчиков

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Установлено, что, в сентябре 2017 года Черезов, имея умысел на получение постоянного источника дохода, за счет средств, добытых преступным путем, в целях систематического хищения нефти из магистрального нефтепровода «Куйбышев-Тихорецк», путем незаконной врезки в нефтепровод и откачки оттуда нефти, предложил участвовать в совершении указанного преступления своим знакомым: Ермилову, Горчакову, Пашаеву, Нагелю и Тюриным. Все злоумышленники согласились и распределили между собой роли, согласно которым, Черезов отвел себе роль организатора, Ермилов должен был вовлекать других участников и частично руководить ими; Пашаев - осуществлять работы по прокладыванию отвода, который впоследствии должен был быть присоединен к магистральному нефтепроводу; Нагель - осуществлять контроль за исправностью и техническим состоянием передвижной установки для горизонтально-наклонного бурения; Горчаков - осуществлять буровые работы на передвижной установке для горизонтально-наклонного бурения, а Тюрины - осуществлять непосредственные работы по монтажу и укладыванию труб.Однако осуществить незаконную врезку в магистральный нефтепровод «Куйбышев-Тихорецк» и довести до конца свой преступный умысел злоумышленники не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку их незаконные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.Кроме того, Черезов, в целях предотвращения пресечения противоправной деятельности указанной группы, решил дать взятку должностным лицам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области. По замыслу Черезова сотрудники полиции должны были не применять входящие в их служебные полномочия меры по выявлению преступной деятельности организованной им преступной группы при хищении нефти из магистрального нефтепровода.Так, 9 октября 2017 года Черезов, находясь в кафе города Самары, передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках «оперативного эксперимента», денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, а также пообещал в дальнейшем единовременно передать ему же 1 миллион рублей и ежемесячно передавать по 5 миллионов рублей. В ходе оперативной комбинации взяткодатель был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.Примерно в это же время Черезов попытался совершить коммерческий подкуп сотрудников службы собственной безопасности акционерного общества, пообещав незаконное ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 миллионов рублей за содействие в организации мероприятий по недопущению сотрудников охраны к участку врезки.Приговором суда Черезову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8, 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Ермилову – на 1 год 8 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Нагелю - на 3 года 1 месяц, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Горчакову – на 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 2 года, Пашаеву и Тюриным – на 1 год 4 месяца условно, с испытательным сроком на 2 года, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области