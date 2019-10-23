В Самаре два подростка осуждены за сбыт наркотиков

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Собранные следственным отделом по Промышленному району города Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум несовершеннолетним местным жителям. Они признаны виновными по статьям "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства" и "Незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору.В период с 2018 года по 2019 год подростки, действуя группой лиц по предварительному сговору, через «Интернет», неоднократно сбывали наркотическое средство общей массой около 3, 5 грамма, которое согласно заключению эксперта содержит производное наркотического средства «N-метилэфедрон». Кроме того, 11 января 2019 года сотрудниками правоохранительных органов у них было изъято наркотическое средство, общей массой более 15 грамм, предназначенное для дальнейшего сбыта.Приговором федерального суда Промышленного района города Самары несовершеннолетним назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года каждому, с отбыванием наказания в воспитательной колонии, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области