В СО начата доследственная проверка по делу сироты, которого суд обязал оплатить долги умершей матери, лишенной родительских прав
3 февраля 2020 22:33
27
По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются потерпевшие. В ходе проверки будет дана оценка сотрудникам органов опеки и попечительства, социальных служб, которые должны осуществлять контроль и оказывать поддержку несовершеннолетним. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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