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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В России ужесточили правила содержания животных в цирках и зоопарках

31 декабря 2019 23:15
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Теперь уход за зверями должен осуществлять человек с высшим ветеринарным образованием.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому в новом году будут введены новые правила использования животных в цирках, зоопарках, дельфинариях и океанариумах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, передает life.ru.

Теперь содержать и использовать зверей можно исключительно в специальных помещениях с необходимым оборудованием. Уход за животными должен осуществлять человек с высшим ветеринарным образованием или с дипломом в сфере биологии. 



Фото © ТАСС / Вовк Маргарита/life.ru
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Комментарии


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