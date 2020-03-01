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В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

1 марта 2020 15:15
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Возбуждено уголовное дело.
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, передает РБК. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Во время масленичных гуляний на центральной площади села Михайловка на экране появился видеоролик порнографического содержания. По данным МВД, подозреваемый получил удаленный доступ к компьютеру, с которого выводилась картинка на этот экран.

Сотрудники полиции установили, что человеком, который совершил преступление, мог быть житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше он работал светооператором в районном доме культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей. В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания.

Следственное подразделение отдела МВД по Михайловскому району возбудило уголовное дело по п. «б » ч. 3 ст. 242 УК (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). По этой статье нарушителю может грозить лишение свободы на срок до шести лет.


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