В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
1 марта 2020 15:15
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Во время масленичных гуляний на центральной площади села Михайловка на экране появился видеоролик порнографического содержания. По данным МВД, подозреваемый получил удаленный доступ к компьютеру, с которого выводилась картинка на этот экран.
Сотрудники полиции установили, что человеком, который совершил преступление, мог быть житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше он работал светооператором в районном доме культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей. В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания.
Следственное подразделение отдела МВД по Михайловскому району возбудило уголовное дело по п. «б » ч. 3 ст. 242 УК (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). По этой статье нарушителю может грозить лишение свободы на срок до шести лет.
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