В Москве задержали педофила, который ощупывал девочек под видом поиска снюса
24 января 2020 22:36
106
Установить личность мужчины помогла запись с камер видеонаблюдения. Девочка, запечатлённая на кадрах, успела забежать в квартиру и вызвать полицию.
Из ориентировки стало известно, что мужчина подошёл на улице к двум девочкам и начал задавать им вопросы. Злоумышленника интересовало, курят ли дети и употребляют ли снюс. Позже под предлогом осмотра он проверил рюкзаки и стал ощупывать девочек.
После этого мужчина позвал девочек на съёмку передачи о школе и вреде снюсов, но школьницам удалось от него сбежать.
Подозреваемым оказался местный житель, работающий грузчиком. У него есть жена и новорождённый ребёнок, пишет "Московский комсомолец". Сообщается, что мужчина был ранее судим за похожее преступление.
В инциденте подозреваемый сознался.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
24 января 2020 22:36
Поймать мужчину помогла запись с камеры видеонаблюдения. Закон
104
23 января 2020 21:55
После затянувшегося на полгода судебного разбирательства арбитраж отказал компании «Прокат» в удовлетворении иска к фирме «Парсел-инвест». Закон
550
23 января 2020 20:44
Компании Туренко оказались в эпицентре скандала, связанного с поставками больницам просроченных латексных перчаток. Закон
299
23 января 2020 16:20
Ответчиком по иску Дениса Севостьянова стала компания «Алибаба.КоМ РУ» — оператор популярной торговой площадки Tmall. Закон
314
22 января 2020 21:57
Более полугода назад суд вынес решение об изъятии ребенка из семьи, однако «бабушка» не хотела отдавать мальчика. Закон
305
22 января 2020 20:05
Суды нескольких инстанций корыстную инициативу Романа Лебедева не поддержали и во взыскании отказали. Закон
324
21 января 2020 22:20
Защита 42-летнего Заура Новрузова продолжает настаивать на невиновности своего доверителя. Закон
383
Происшествия
24 января 2020 13:10
Товар изъят. Происшествия
266
24 января 2020 13:01
Пострадавший с травмой руки самостоятельно обратился в больницу. Происшествия
200
24 января 2020 10:39
Он признан виновным в нарушении авторских прав. Происшествия
204
Криминал
24 января 2020 12:22
Два преподавателя получили от студентов денежные средства за проставление отметок о сдаче зачета. Криминал
235
24 января 2020 11:48
У них изъято почти 1,4 кг наркотических средств. Криминал
204
24 января 2020 11:43
Он пытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей. Криминал
211
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
318
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1852
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
662
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1555
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1298
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
868
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
885
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1320
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1432
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1693
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2783
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3316
Мероприятия