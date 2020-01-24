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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Москве задержали педофила, который ощупывал девочек под видом поиска снюса

24 января 2020 22:36
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Поймать мужчину помогла запись с камеры видеонаблюдения.
В московском районе Коптево сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который под видом "борца со снюсом" домогался несовершеннолетних девочек, передает Лайф. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Москве.

Установить личность мужчины помогла запись с камер видеонаблюдения. Девочка, запечатлённая на кадрах, успела забежать в квартиру и вызвать полицию.

Из ориентировки стало известно, что мужчина подошёл на улице к двум девочкам и начал задавать им вопросы. Злоумышленника интересовало, курят ли дети и употребляют ли снюс. Позже под предлогом осмотра он проверил рюкзаки и стал ощупывать девочек. 

После этого мужчина позвал девочек на съёмку передачи о школе и вреде снюсов, но школьницам удалось от него сбежать.

Подозреваемым оказался местный житель, работающий грузчиком. У него есть жена и новорождённый ребёнок, пишет "Московский комсомолец". Сообщается, что мужчина был ранее судим за похожее преступление.

В инциденте подозреваемый сознался. 


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