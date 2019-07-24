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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Армении арестован фигурант дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

24 июля 2019 17:57
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Сотрудники армянской Генпрокуратуры обратились к российским коллегам с просьбой о передаче дела для уголовного преследования.
В Армении арестован фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом Лайфу сообщили в Генпрокуратуре страны.

— Задержали на 40 дней и обратились к России, чтобы они передали нам уголовное дело, — пояснил собеседник Лайфа.

Ранее суд арестовал нескольких фигурантов дела, а главный подозреваемый — Оганес Айрапетян — был объявлен в международный розыск.

Напомним, молодой человек, принимавший участие в боевых действиях в Сирии, погиб в массовой драке в Красногорском районе Подмосковья. Белянкин вступился за других избиваемых толпой людей. 
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