В Армении арестован фигурант дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

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— Задержали на 40 дней и обратились к России, чтобы они передали нам уголовное дело, — пояснил собеседник Лайфа.Ранее суд арестовал нескольких фигурантов дела, а главный подозреваемый — Оганес Айрапетян — был объявлен в международный розыск.Напомним, молодой человек, принимавший участие в боевых действиях в Сирии, погиб в массовой драке в Красногорском районе Подмосковья. Белянкин вступился за других избиваемых толпой людей.