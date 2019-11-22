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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Узбекское кафе в Самаре закрыли на 2 месяца

22 ноября 2019 16:17
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Из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
Судебные приставы опечатали двери кафе в Кировском районе на 60 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
Кафе узбекской кухни в Кировском районе г. Самары нарушало требования санитарно-эпидемиологических норм. В заведении в одном месте пересекались сырые полуфабрикаты и готовая продукция, а моечные ванны присоединялись к канализационной сети с отсутствием воздушных разрывов в 20 мм от верха приемной воронки, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Суд, рассмотрев дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» принял решение о приостановлении деятельности кафе сроком на 60 суток для устранения нарушений. На основании поступившего постановления суда судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску возбуждено исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в тот же день осуществлен выход по месту совершения исполнительных действий, в результате которого двери, ведущие в кафе, опечатаны. Деятельность организации приостановлена сроком на 60 суток, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.




Фото:     пресс-служба УФССП России по Самарской области
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