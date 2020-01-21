Сегодня в Кировском райсуде Самары начнется суд над «смотрящим» по азербайджанской диаспоре

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При личном досмотре Новрузова и исследовании авто нашли несколько пакетиков с кокаином общим весом около 20 граммов. «Смотрящему» вменили в вину незаконное хранение наркотиков. Байрамов вез при себе пистолет калибра 9 мм, переделанный из сигнального в боевой и снаряженный патронами. Его привлекли по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».Сегодня и завтра в суде Кировского района пройдут заседания по делам обоих задержанных. Дело Новрузова сегодня начнет рассматривать судья Александр Мокеев. Завтра очередь г-на Байрамова — им займется судья Лия Пирожкова.