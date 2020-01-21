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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Сегодня в Кировском райсуде Самары начнется суд над «смотрящим» по азербайджанской диаспоре

21 января 2020 22:20
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Защита 42-летнего Заура Новрузова продолжает настаивать на невиновности своего доверителя.
Новрузова задержали в июне 2019 года, передает «СО» ОНЛАЙН. Сотрудники ГИБДД и уголовного розыска остановили на Ракитовском шоссе автомобиль Mercedes-Benz S600 с номерами А600ОХ 163REG, на котором передвигался «смотрящий» в сопровождении своего охранника, 32-летнего Резвана Байрамова, уроженца Рутульского района Дагестана. В Самарской области Новрузов считается эмиссаром живущего за границей азербайджанского вора в законе Надира Салифова или Лоту Гули, прославившегося поборами и похищениями своих земляков.

При личном досмотре Новрузова и исследовании авто нашли несколько пакетиков с кокаином общим весом около 20 граммов. «Смотрящему» вменили в вину незаконное хранение наркотиков. Байрамов вез при себе пистолет калибра 9 мм, переделанный из сигнального в боевой и снаряженный патронами. Его привлекли по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».

Сегодня и завтра в суде Кировского района пройдут заседания по делам обоих задержанных. Дело Новрузова сегодня начнет рассматривать судья Александр Мокеев. Завтра очередь г-на Байрамова — им займется судья Лия Пирожкова. 
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Комментарии


Закон
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Сегодня в Кировском райсуде Самары начнется суд над «смотрящим» по азербайджанской диаспоре
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