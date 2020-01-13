Самарский водитель не создал прецедент возвращения прав после приема сердечных капель

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Этот процесс привлек внимание тем, что за несколько месяцев до окончательного решения тот же суд восстановил водителя в правах, тогда как в практике российского законодательства подобные споры, как правило, заканчиваются поражением водителей. И в первой инстанции так и произошло. В ноябре 2018 года медосвидетельствование в Пестравской ЦРБ показало наличие в пробах фенобарбитала, и на основании этих данных мировой суд вынес решение оштрафовать водителя на 30 тысяч рублей и лишить права на управление транспортным средством сроком на полтора года. Это минимальное наказание по данной статье.Лишенный прав с такой позицией не согласился, тем более что он работает водителем, получая при этом зарплату всего в 12 тысяч рублей. Он обратился с жалобой в Кировский районный суд, который решение первой инстанции отменил полностью. Одним из оснований стало информационное письмо Центральной химико-токсикологической лаборатории России. Оно, в частности, определяет, что пороговый уровень опьянения для фенобарбитала составляет 1000 нг/мл. Тогда как у подателя жалобы было в несколько раз меньше — 124,56 нг/мл. Этот факт водитель объяснил тем, что препарат ему назначил врач. Такие данные действительно содержались в его амбулаторной карте, а приложенная инструкция не указывала на наличие ограничений при приеме. При этом и во время медосвидетельствования врач не отметил явных внешних признаков опьянения (включая «поведение не соответствует обстановке» и «расширены зрачки глаз», о чем написали в протоколе сотрудники ГИБДД).С таким развитием событий не согласились уже органы прокуратуры, и теперь Кировский районный суд вновь рассмотрел это дело, только уже в другом судейском составе, который теперь встал на сторону надзорной инстанции.Фото: соцсети