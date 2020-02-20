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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Самарский полицейский задержан по подозрению в получении взятки

20 февраля 2020 16:25
118
Он получил от своего непосредственного подчиненного взятку в 500 тысяч рублей за незаконное бездействие.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области по материалам УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемого по статье "Получение взятки".

31 января 2020 года подозреваемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с должностными лицами ГУ МВД России по Самарской области, получил от своего непосредственного подчиненного взятку в виде денег на сумму 500 тысяч рублей за незаконное бездействие, выразившееся в неисполнении служебных обязанностей по контролю за исполнением подчиненными сотрудниками письменных поручений следователя по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества сотрудниками общества с ограниченной ответственностью.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Следствие не исключает, в рамках данного уголовного дела могут быть задержаны и другие подозреваемые. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 



Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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Комментарии


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